В России — самая лучшая демократия, которую страна будет строить и дальше. С таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, РФ всегда выступала за конструктивное сотрудничество и равные партнерские отношения с другими государствами. Однако Россия не потерпит вмешательство в ее внутренние дела, в том числе, критику системы власти.

«Мы не будем больше терпеть критику нашей демократии и утверждения о том, что она не такая, какая должна быть. Наша демократия самая лучшая. И мы будем строить ее дальше», — сказал Песков во время своего выступления на марафоне «Знание. Первые».

Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», который проходил с 2 по 6 марта на полях Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе», собрал участников из 188 стран мира. В число лекторов, которые делились личным опытом, рассказывали о тенденциях и возможностях, вошли, в том числе, такие государственные деятели как Сергей Кириенко, Дмитрий Песков, Денис Мантуров и Мария Львова-Белова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле прокомментировали ордера МУС на арест российских офицеров.