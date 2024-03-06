ВС РФ нанесли ракетный удар по ангару в портовом районе Одессы

По данным военного ведомства России, все цели были достигнуты, объект поражен.

Российские войска нанесли высокоточные удары по ангару в Одессе с боевыми безэкипажными катерами ВМС Украины. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Удар по военному объекту на территории Украины был нанесен 6 марта 2024 года.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, все цели были достигнуты, объект поражен.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer на Украине.