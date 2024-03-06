Минобороны РФ впервые сообщило о сбитой авиабомбе Hammer на Украине

Управляемая авиабомба Hammer французского производства сбита российскими военными в зоне проведения спецоперации на Украине. Об этом впервые сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные за сутки.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в сводке.

Кроме того, бойцам удалось сбить за минувшие сутки 135 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Управляемая авиабомба Hammer производится во Франции. Ее вес — 250 килограммов, дальность поражения — свыше 70 километров. По данным из открытых источников, боевики впервые применили снаряд 3 марта в районе Авдеевки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы продолжают продвижение на авдеевском направлении.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.