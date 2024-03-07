Резонансная история: как доказали невиновность ученого в убийствах 20-летней давности

Искусственный интеллект нашел сходство в 55% между исследователем и предполагаемым преступником. Александр Цветков по ошибке нейросети провел год в СИЗО.

Ученого-гидролога Александра Цветкова в феврале 2023 года обвинили в серии убийств 20-летней давности. Он пробыл десять месяцев в СИЗО, но эта история получила счастливый конец. В конце февраля 2024-го с мужчины сняли обвинения. «Известия» выяснили, как так получилось, что против ученого было возбуждено уголовное дело о серии убийств, и как удалось доказать его невиновность.

Начало истории

Год назад ученого задержали в аэропорту Домодедово. Система распознавания лиц обнаружила сходство в 55% во внешности Цветкова и с фотороботом предполагаемого преступника, составленным еще в 2002 году. Сразу после этого в отношении ученого возбудили уголовное дело по обвинению в четырех убийствах, одно из которых было совершенно с особой жестокостью.

Оказалось, что в ноябре 2022 года следствие задержало еще одного человека по этому делу. Им стал мужчина по имени Андрей Алешин, который неоднократно было судим. Его показания легли в основу дела против Александра Цветкова.

Мужчина утверждал, что вместе с Цветковым они якобы вели бродяжнический образ жизни на площади трех вокзалов в Москве в 2002 году. По его словам, Цветков выкуривал десять сигарет в день и употреблял алкоголь. Якобы в те времена он представлялся как Саша Чуваш.

«Прилетаем в Москву, смотрим — к самолету подъезжает машина, выходят два человека, стюардесса к ним спустилась, они побеседовали. Потом она подводит их ко мне, они спрашивают меня, Цветков ли я Александр Игоревич. Я говорю: «Да». Они мне говорят: «Вы находитесь во всероссийском розыске», — рассказал исследователь.

После этого на Цветкова надели наручники и доставили в отделение полиции.

Усугубление ситуации

Ученый рассказал, что ему не было страшно, потому что обвинения в серийном убийстве выглядели невероятно странно. Однако он очень сильно переживал из-за университетского оборудования, которое не успел забрать из багажа. Оно стоило около 15 миллионов рублей, а Цветков полностью нес за него ответственность.

«Тогда я еще был уверен, что „произошла чудовищная ошибка“ и мое задержание не будет долгим», — сказал ученый.

Но оказалось все гораздо серьезнее. В участке Цветкову предложили признаться, что это именно он убивал людей 20 лет назад. Естественно, он не согласился с обвинением. Родственники мужчины также подтверждали его непричастность к убийствам. Однако суд постановил арестовать ученого.

Цветков признался, что ситуация значительно усугубилась после встречи с тем самым Андреем.

«В ходе очной ставки этот Алешин радостно бросился мне на шею со словами: «Санька, это ты?! Вместе зону топтать будем!» — рассказал ученый.

В итоге исследователь долгое время просидел в СИЗО. Из-за плохого самочувствия и давления со стороны сокамерников ученый оказался настолько деморализован, что решил сознаться в том, чего не делал. Однако потом он отказался от своих показаний. При этом мужчина твердо верил в то, что следствие со всем разберется.

Переломный момент

В июне 2023 года к делу подключились журналисты, а его жена Марина Цветкова развернула активную кампанию по спасению мужа. Коллеги по институту подняли архивы и нашли фотографии, которые доказали, что ученого не было в Москве в момент убийств.

В начале декабря 2023 года информация по этому делу дошла до президента России Владимира Путина. Член Совета по правам человека Ева Меркачева попросила лидера страны разобраться в этом вопросе.

Глава государства отметил, что искусственный интеллект (ИИ) успешно работает во многих сферах жизни, но любые недочеты нужно проанализировать и сделать соответствующие выводы. Ведь именно из-за системы ИИ Цветков попал в СИЗО.

Уже в середине декабря арест мужчине отменили. На него лишь наложили запрет на общение с участниками дела через интернет и средства связи. А 29 февраля 2024 года с ученого окончательно сняли все обвинения.

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