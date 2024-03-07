«Грубейший акт грабежа»: МИД России о планах Литвы по конфискации автомобилей

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 11 0

МИД России пригрозил Литве ответом на конфискацию автомобилей

«Грубейший акт грабежа»: МИД России о планах Литвы по конфискации автомобилей

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Страна планирует ввести меру уже через несколько дней, 11 марта. Как быть россиянам?

Россия ответит Литве, если та начнет конфисковать автомобили с российскими регистрационными номерами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД.

Литва в сентябре прошлого года запретила въезд в страну на машинах с номерами России, а с 11 марта владельцам может грозить штраф и конфискация. МИД, комментируя информацию, предупредил, что такие дискриминационные действия без ответа не останутся.

«Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне», — отметили в ведомстве.

Между тем граждан России призвали воспользоваться оставшимися днями, до вступления в силу наказания (11 марта), для минимизации рисков в отношении своей собственности. В частности, власти Литвы давали возможность с сентября вывезти из страны машины с российскими номерами или перерегистрировать их.

От поездок в это государство МИД все же рекомендует отказаться, поскольку оно прочно закрепило за собой статус крайне враждебного по отношению к России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва признала угрозой нацбезопасности порядка 400 граждан России, многие из которых являются пенсионерами. Им отказано в выдачи временного вида жительство или его продлении. Вместе с тем у них отозвали разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

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