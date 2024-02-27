Литва признала порядка 400 россиян угрозой нацбезопасности

Многие из этих людей — пенсионеры.

Вильнюс признал угрозой нацбезопасности порядка 400 граждан России, многие из которых являются пенсионерами. Об этом сообщил временный поверенный в делах РФ в Литве Александр Елкин со ссылкой на данные департамента миграции в республике.

«С ноября 2022 года по декабрь 2023 года „угрозой нацбезопасности“ страны признаны 397 россиян… Причем многие из них являются людьми преклонного возраста, всю жизнь или большую ее часть прожившими в Литве и не имеющими родственников и жилья в России», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Этим россиянам отказано в выдачи временного вида жительство или его продлении. Вместе с тем у них отозвали разрешения и аннулировали постоянные виды на жительство.

Российское посольство оказывает содействие гражданам РФ, привлекая к участию в госпрограмме по переселению в нашу страну. Также с министерством соцполитики Калининградской области уже есть договоренность о возможности временного размещения пожилых россиян в Черняховске в центре «Теплый дом».

С 1 марта 2024 года литовское правительство вводит официальный запрет россиянам выходить из поезда на станциях Кибартай и Кяна для тех, кто едет в Калининградскую область. Раньше россиянам, у которых есть вид на жительство в Евросоюзе, разрешалось выходить на указанных станциях.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко раскритиковала Литву. В частности, дипломат обвинила Вильнюс в желании создать трудности россиянам и белорусам.