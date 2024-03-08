Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 24 0

Стандартный способ шунтирования не подошел из-за врожденных особенностей.

Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Sand

В ХМАО нейрохирурги установили младенцу катетер для оттока спинномозговой жидкости в мочевой пузырь. Из-за врожденных особенностей ребенка врачам пришлось искать нестандартный способ шунтирования, пишет URA.RU.

«В Сургутской травмбольнице завершился курс лечения ребенка с постгеморрагической гидроцефалией. Это последствие перенесенного внутрижелудочкового кровоизлияния, которое часто встречается у недоношенных детей. При гидроцефалии в желудочках головного мозга скапливается спинномозговая жидкость (ликвор), чтобы обеспечить ее отток, выполняют вентрикулоперитонеальное шунтирование — подкожно устанавливают катетер», — говорится в сообщении.

Младенцу стандартный способ шунтирования не подошел из-за врожденных особенностей. Тогда врачи решили установить катетер в мочевой пузырь маленького пациента.

«Остановились на очень редком, уникальном методе шунтирования, когда катетер помещается в мочевой пузырь. В Югре таких операций не делали», — отметила главный детский нейрохирург ХМАО и УрФО Елена Богословская.

Ранее 5-tv.ru писал, что врачи удалили у женщины опухоль с волосами.

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Вопреки всем сложностям: врачи провели уникальную операцию по спасению младенца

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