Врачи удалили россиянке гигантскую опухоль с зубами и волосами

Специалисты проделали ювелирную работу, чтобы сохранить жизнь и здоровье пациентке.

В Чебоксарах врачи вырезали из живота женщины огромную опухоль с зубами и волосами — она выросла до 40 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского клинического онкологического диспансера.

Оказалось, что пациентка стала замечать в своей внешности что-то не то еще летом прошлого года. У нее резко увеличился живот, и она быстрее стала уставать.

Но тогда решила не обращаться к врачам. Лишь через полгода, когда живот достиг невероятных размеров, появились одышка и запоры, она отправилась в поликлинику.

Терапевт, осмотрев женщину, направил ее на обследование в онкодиспансер. Там обнаружили опухоль диаметром почти полметра.

Из-за этого были смещены органы, женщине с каждым днем было все труднее дышать. Кроме того, новообразование «питалось» от крупных сосудов, любое повреждение которых грозило сильной кровопотерей.

После обследования женщину направили на операцию — длилась она более двух часов. То, что достали медики, повергло их в шок.

В опухоли нашли жировую ткань, волосы и зубы — она представляла собой зрелую тератому. Заболевание крайне редко достигает таких размеров.

Обычно подобные опухоли выявляются на ранних стадиях развития. Удаляют их при помощи органосохраняющих, малоинвазивных методов хирургии.

После операции женщина смогла задышать полной грудью. Медикам удалось сохранить ей жизнь и здоровье.

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