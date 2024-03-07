Можно поздравить? Прилучный снова стал отцом
Прилучный и Брутян стали родителями во второй раз
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Звездная пара поделилась радостной новостью.
Актеры Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян снова стали родителями.
Пара поженилась два года назад. Сначала они скромно расписались. Пышную свадьбу молодожены сыграли только через три месяца. А спустя еще семь месяцев в семье актеров родился сын Микаэль.
Ранее Брутян заявляла, что она готовится ко второй беременности, пишет 7Дней.ru. Супруги мечтают создать большую семью.
«Очень хотели бы дочку. И чтобы похожа была на меня», — поделилась актриса.
Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.
Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Актеры не стали уточнять кому именно они стали крестными.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян.
Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.
Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Пара не стала уточнять кому именно они стали крестными.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер Павел Прилучный относится к Агате Муцениеце.
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