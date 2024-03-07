Можно поздравить? Прилучный снова стал отцом

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 50 0

Прилучный и Брутян стали родителями во второй раз

Можно поздравить? Прилучный снова стал отцом

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звездная пара поделилась радостной новостью.

Актеры Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян снова стали родителями.

Пара поженилась два года назад. Сначала они скромно расписались. Пышную свадьбу молодожены сыграли только через три месяца. А спустя еще семь месяцев в семье актеров родился сын Микаэль.

Ранее Брутян заявляла, что она готовится ко второй беременности, пишет 7Дней.ru. Супруги мечтают создать большую семью.

«Очень хотели бы дочку. И чтобы похожа была на меня», — поделилась актриса.

Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.

Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Актеры не стали уточнять кому именно они стали крестными.

Павел Прилучный и Зепюр Брутян Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

Прилучный признается, что встреча с Зепюр полностью изменила его жизнь в лучшую сторону. Конечно, паре ничего не мешает исполнить их мечту и возможно скоро станет известно, что семья ждет пополнение, а пока актеры стали крестными родителями.

Об этом они сообщили в соцсетях. Брутян опубликовала фото из храма. Пара не стала уточнять кому именно они стали крестными.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как актер Павел Прилучный относится к Агате Муцениеце.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:11
Умер оператор сериала «Ликвидация» Михаил Суслов
20:00
«Зачем ждать?» — в Восточной Европе заговорили о нападении на Россию
19:51
В США начали расследование после слухов о применении Россией Starlink
19:35
Нонна Гришаева рассказала о своем самочувствии после слухов о вызове скорой
19:22
Огонь семейного очага «Сердце России» доставили во все регионы страны
19:13
Кандидаты в президенты Харитонов и Даванков обсудили поддержку семей

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Ни денег, ни времени, ни сил: что будет с линией обороны ВСУ после бегства из Авдеевки
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок