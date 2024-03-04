«Это неправильно»: Прилучный заступился за бывшую жену Муцениеце

Как актер на самом деле относится к матери своих детей?

Звездная семья актера Павла Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце развалилась в 2020 году с громким скандалом, но по сей день бывшие супруги то и дело обвиняют друг друга и встревают в новые резонансные истории. Недавно нынешняя жена Павла — Зепюр Брутян тоже вступила в конфликт с Агатой. Но в интервью порталу PROZVEZD Прилучный неожиданно признался, что, несмотря ни на что, хорошо относится к экс-супруге.

«Я никогда не смогу сказать плохо о матери своих детей, что бы там ни происходило. Я просто считаю, что это неправильно. У нас с Агатой отличные отношения. У нее все складывается, получается, и я искренне за нее рад», — поделился артист.

На мнение актера даже не повлияло и недавнее обвинении Агаты. Бывшая жена заявила о его скупости, мол он запрещает их общим детям — Мие и Тимофею забирать домой к матери подаренные отцом вещи. Зепюр попыталась оправдать мужа и выложила видео, доказывающее щедрость Прилучного.

Реакция Павла после долгого молчания навряд ли понравилась Зепюр. Но для актера, главное — это его дети, которых не должны касаться взрослые конфликты. Видимо, поэтому он и предпочел не развивать скандал.

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