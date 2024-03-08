Сам попросил? Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 44 0

Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост

Сам попросил? Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

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Вскоре экс-главком ВСУ приступит к обязанностям посла Украины в Великобритании.

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам хотел построить дипломатическую карьеру. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня согласовал кандидатуру посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться», — написал президент Украины.

Ранее 5-tv.ru объяснял, зачем экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на самом деле назначили послом Украины в Великобритании. Политолог, военный эксперт Павел Рыжевский считает, что в Соединенном Королевстве начнутся «смотрины» Залужного на пост будущего лидера Украины.

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Сам попросил? Зеленский объяснил назначение Залужного на новый пост

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