Как сообщают американские чиновники, лидер Незалежной ослушался своих «хозяев», чем и поплатился.

США окончательно разочаровались в стратегии президента Украины Владимира Зеленского, после потери Авдеевки. Об этом рассказали американские и украинские чиновники изданию The New York Times.

Особенно сильно разочарован Пентагон. США советовали лидеру Незалежной сосредоточить силы на одной большой битве за раз. Однако Зеленский предпочел сражаться за города, которые, по мнению Вашингтона, «не имеют стратегической ценности».

В качестве примера издание привело бой за Авдеевку, в котором ВСУ потерпели сокрушительное поражение. Один из американских чиновников рассказал, что Зеленский даже не смог совершить стратегическое отступление, когда стало ясно, что ВС РФ возьмут контроль над городом.

Переход Авдеевки под контроль армии России

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля Шойгу. Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня. В Минобороны отмечали, что информация о продвижении российских войск не предавалась огласке до полного разгрома противника и взятия города под контроль.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Наши бойцы уже нашли оставленное трофейное оружие западного производства в городе. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ лишились до 390 боевиков и склада с боеприпасами на авдеевском направлении.