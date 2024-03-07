ВСУ лишились до 390 боевиков и склада с боеприпасами на авдеевском направлении

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине.
Фото: Reuters / THOMAS PETER
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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 390 боевиков убитыми и ранеными только на авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным российского военного ведомства, помимо живой силы, противник лишился боевых бронированных машин, автомобилей и самоходной артиллерийской установки «Гвоздика». Кроме того, уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.
«Подразделения группировки войск „Центр“ заняли более выгодные рубежи и нанесли огневое поражение живой силе и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Также на данном направлении силами ВС РФ за сутки были отражены 11 атак ВСУ.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы ПВО за ночь сбили шесть беспилотников в трех регионах.
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