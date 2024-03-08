Смерть подкралась внезапно: какая еда медленно убивает людей

Привычные нам продукты могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем.

Ученые разработали классификацию, разделив все продукты по степени их переработки на четыре группы. Научной работой руководил ведущий ученый в областях здравоохранения и питания Университета Сан-Паулу профессор Карлос Монтейро, пишет The BMJ.

Исследование показало, что продукты, которые подвергаются сильной обработке, могут вызывать онкологию, сердечно-сосудистые, психические, желудочно-кишечными болезни, а также патологии обмена веществ, включая сахарный диабет.

Продукты глубокой обработки являются самой опасной пищей. К ним относятся не только чипсы или газировка, но и практически вся еда, которую не нужно готовить.

Это сухие завтраки, молочные напитки, шоколадные батончики, сухарики, растворимое какао, хлеб и по сути все кондитерские изделия. Никакой пользы организму также не принесут колбаса, сосиски и почти все мясные изделия, подвергающиеся переработке.

К «пустой» еде относятся продукты быстрого приготовления и полуфабрикаты. Например, супы и лапша, которые нужно лишь залить кипятком, котлеты, бургеры, пельмени, пицца, палочки из птицы и рыбы, бульонные кубики.

Этот список дополняют соусы, маргарин, спреды, мучные изделия, сделанные из муки высшего сорта, а также растительные аналоги мяса, птицы и молока. Они сделаны при помощи промышленных технологий, в них добавляются дешевые ингредиенты вроде модифицированных крахмалов, переработанных масел, жиров, сахаров и белковых изолятов.

Еще в составе могут встретиться усилители вкуса, ароматизаторы, красители, эмульгаторы, загустители и консерванты. Благодаря этим добавкам еда становится вкусной и приобретает аппетитный вид.

Остальные три группы гораздо менее опасны для человека. Если вы хотите, чтобы пища приносила пользу вашему здоровью, то обратите внимание на цельное мясо, рыбу, субпродукты, яйца, молоко, крупы, свежие и замороженные овощи, фрукты, зелень, ягоды, грибы, орехи, свежие или сухие специи.

Чтобы сохранить всю пользу еды, необходимо подвергать ее минимальной обработки. То есть, варить, жарить, тушить, ферментировать и пастеризовать.

В эту группу попадают: растительное масло, сливочное масло, свиное сало, сахар и соль. Все это не содержит пищевых добавок, но в них могут вносится витамины и минералы.

Сюда попадают консервированная и копченая рыба, соленые орехи и сыры. А также хлеб, выпечка, торты, печенье и некоторые мясные продукты, но только в том случае, если они не содержат пищевых добавок.

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