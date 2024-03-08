Терпи, моя красавица: ЕС новым законом может поставить Украину «на колени»

Новый проект позволит сохранить конкурентоспособность европейских производителей.

ЕС намерен ввести новый торговый закон о «грязной» продукции, который установит правила ввоза в страны Европы импорта, содержащего высокий уровень углерода. Об этом сообщает газета Politico.

Специальный налог для некоторых видов товаров с повышенным содержанием углерода разрабатывается уже давно. Согласно законопроекту, компаниям придется вносить дополнительную плату, если продукция будет поставляться из государств, имеющих низкие экологические нормы.

В материале отмечается, что пошлина, возможно, позволит сохранить конкурентоспособность европейских производителей. Подобная мера предоставит загрязняющим окружающую среду партнерам Европейского союза выбор — заняться поиском новых покупателей, либо же сократить выбросы углекислого газа и попрощаться с потерянной прибылью.

Украина, по данным издания, сильно зависит от экспорта в ЕС железа и стали. Так, к 2026 году страна может получить серьезный экономический удар и «оказаться на коленях», убежден директор по технологиям и стратегии ArcelorMittal Йожеф Чапо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Европарламенте поддержали продление режима свободной торговли с Украиной.