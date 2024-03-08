Наркотики до добра не доводят: принца Гарри могут лишить визы в США

Что стряслось с ним на этот раз?

Принца Гарри могут вскоре лишить визы в Соединенные Штаты. Об этом пишет The Sun.

Все началось с того, что в своих недавно опубликованных мемуарах он написал о том, что употреблял запрещенные вещества на территории Америки. Теперь правительство США вправе отказать принцу Гарри в визе, если выяснится, что он соврал о приеме наркотиков, когда подавал заявление на получение визы.

Также стало известно, что принц проиграл суд с правительством Британии по вопросу предоставления охраны. Оно, следует из постановления, не настолько богато, чтобы тратить деньги на граждан, проживающих в США.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как изменились отношения принца Гарри и Меган Маркл. Общественность интересуется парой только из-за их связей с королевскими членами семьи: если они не смогут восстановить свои отношения с родственниками, то могут быть забыты.