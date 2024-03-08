«Не хотят проигрыша»: может ли Франция отправить войска на Украину

Эммануэль Макрон за недавнее время сделал ряд заявлений о возможности участия военного контингента НАТО в конфликте на стороне ВСУ.

Противоречивые заявления французских политиков о возможности участия в конфликте на Украине демонстрируют общие настроения европейских лидеров. Об этом 5-tv.ru заявил член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Последнее время Франция устами Эммануэля Макрона делает многообещающие и почти скандальные заявления касательно поддержки ВСУ на поле боя. Например, он сказал, что вероятность отправки войск НАТО на Украину рассматривается как одна из возможностей.

А после, когда власти многих стран Запада отказались поддерживать это, отметил, что уже французский контингент может оказаться на Украине. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню тут же опроверг слова Макрона про армию НАТО в зоне специальной военной операции, подчеркнув, что речи об этом не идет.

По мнению Безпалько, такие противоречия говорят об общих настроениях политических сил Европы.

«Это отражает, в принципе, настроения европейских лидеров, которые очень не хотят проигрыша Украины, но при этом сами не готовы самих себя использовать. Поэтому они находятся сейчас в состоянии некоей неопределенности что им делать», — говорит эксперт.

При этом специалист подчеркивает, что от своей цели — «проигрыша России» — европейские лидеры отказываться не желают.

«Позиция у них очень простая — не дать победить России, не дать проиграть Украине. Об этом много говорил Шольц и многие другие лидеры. Но Украина начинает надламываться. В этом году, как очевидно, уже произойдет полный надлом Украины. И в этом случае европейцам, которые не меняли своего отношения к России, им придется самим впрягаться в эту войну. Они этого не хотят», — говорит эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Кремле прокомментировали выпады Макрона в адрес России.