Толпы людей встретили главу Гагаузии Гацул в аэропорту Кишинева

В аэропорту столицы Молдавии приземлился борт, на котором из России вернулась глава Гагаузской автономии Евгения Гацул. Корреспондент «Известий» Василий Мойсеенко передает, что в зале ожидания и на улице перед зданием ее встречает огромное количество сторонников.

Они пришли поддержать ее после сообщений о возможном аресте. Гацул, выйдя к людям, сразу сделала заявление.

«Мы все сделаем для того, чтобы наши дружеские отношения с Россией не прекращались. Мы чувствуем их поддержку. И все, что мы с ними обсудили, наши дальнейшие проекты, мы обязательно реализуем», — сказала она.

О том, что власти Молдавии собираются арестовать Гуцул, посетившую Россию с деловым визитом, заявил лидер оппозиционной партии Илан Шор. Политик подчеркнул, что, несмотря на реальные угрозы, та намерена отстаивать интересы народа своей автономии «до конца».

Гуцул прибыла в Москву вместе с председателем Народного собрания автономии Дмитрием Константиновым 1 марта. В России состоялись встречи политика с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими представителями власти.

Также она стала гостем Всемирного фестиваля молодежи в Сочи, на полях которого встретилась с президентом России Владимиром Путиным.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», — написала политик в Telegram-канале.

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