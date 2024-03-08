Звезда индийского кино скончалась спустя пару часов после смерти сестры

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 18 0

Звезда индийского кино Сохи скончалась спустя пару часов после смерти сестры

Звезда индийского кино скончалась спустя пару часов после смерти сестры

Фото: Instagram* / dolly_sohi

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Актрисе было всего 48 лет.

Известная индийская актриса Долли Сохи внезапно скончалась в возрасте 48 лет. По данным India Today, ее смерть наступила через несколько часов после кончины сестры.

Звезда экранов умерла утром 8 марта, а ее родственница Амандил Сохи, которая также снималась в кино, скончалась накануне вечером.

Информацию о кончине сестер Сохи подтвердил их брат Манну. Обе девушки длительное время боролась с онкологией.

«Вчера скончалась Амандил, а теперь и Долли. Мы полностью опустошены», — сказал Манну.

Долли Сохи снималась в картинах «Лишь ты — моя любимая», «Женская доля», «Королева Джханси: Отважная и воинственная».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась жизнь у актрис из популярных индийских фильмов и сериалов.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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