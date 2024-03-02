Конец фильма: трагичные судьбы известных актрис Болливуда

Многие фанаты даже не задумывались о том, что за всей их красотой могут скрываться боль и разочарование.

В Советском Союзе индийские фильмы пользовались невероятным успехом. Народ с замиранием сердца следил за происходящим на экране.

Все хотя бы раз да мечтали попасть в индийскую сказку и оказаться на месте главных героев. Психолог Александра Миллер рассказала 5-tv.ru о том, почему индийские фильмы так нравятся нашим соотечественникам.

Специалист отметила, что такие картины с удовольствием смотрели не только женщины, но и мужчины. Чаще яркими индийскими фильмами интересовались люди, у которых не самая насыщенная жизнь.

«Тот, кто общается с друзьями, ходит на выставки, посещает кино нормальное — адекватное, со смыслом — то ему не нужны индийские фильмы», — считает эксперт.

Это способ отвлечься от серых будней и получить яркие эмоции. В детстве все любили смотреть сказки, а взрослые люди находят это в историях любви из Болливуда.

Но была ли на самом деле жизнь актрис сказочной? Яркие краски, танцы, песни и любовный сюжет — под это описание идеально подходят почти все индийские фильмы.

В картинах Болливуда у главных героинь все заканчивается хорошо, все живут долго и счастливо. Но в реальной жизни у звезд было не все так безоблачно — кто-то страдал от психических заболеваний, а другие — от алкогольной зависимости.

Парвин Баби

Парвин Баби. Кадр из к/ф «Семейное счастье», реж. Манмохан Десаи, 1979 г.

Индийская актриса Парвин Баби была популярна в период с 1970 по 1980 год. Она играла в таких фильмах, как «Непобедимый», «Амар, Акбар, Антони», «Дочь султана».

Именно по ним Баби и была известна в Советском Союзе. Она стала сниматься в кино с 19 лет.

Девушка быстро покорила публику и стала иконой красоты в Индии. К сожалению, ее успеху пришел быстрый конец.

У звезды диагностировали шизофрению, и она отправилась на лечение. Баби отрицала свою болезнь и считала, что коллеги просто пытаются ее очернить.

Актриса была уверена, что за ней следят и подозревала в этом всех вокруг. Позже звезда заболевает диабетом, ей ампутируют ногу.

Баби начинает передвигаться на инвалидной коляске. Смерть мамы окончательно разбила артистку — она перестала общаться абсолютно со всеми и не выходила из дома.

Звезды не стало в 2005 году, она умерла в полном одиночестве. Судмедэкспертиза показала, что кончина наступила от голода.

Силк Смита

Силк Смита. Кадр из к/ф «Месть», реж. Р. Тьягараджан, 1985 г.

Талантливая актриса Силк Смита — ее танцы просто завораживали публику. Звезду называли королевой чувственности и грации.

Она сумела быстро покорить индийскую киноиндустрию. Девушка родилась в бедной семье — у них не было денег настолько, что девочка перестала ходить в школу в восемь лет.

В 14 лет Смита уходит жить к своей тете, та находит работу для девочки. Она устроилась помощницей гримера для актрис.

После будущая знаменитость начала играть в массовке — там ее и заметили режиссеры. Свои большие роли Смита сыграла в фильмах «Полумесяц приходит на третий день», «Три лица» и «Колесо тележки».

Режиссеры готовы были на все, чтобы в фильме снялась дива. Но из-за слишком плотного графика актриса не могла ответить на все предложения.

К середине 1990-х карьера Смиты пошла на спад. Пришло время новых молодых актрис, они обходились режиссерам гораздо дешевле, чем знаменитость из прошлого.

Она истратила все деньги, которые ей удалось заработать. Предательство близкого человека стало для нее последней каплей, и на фоне тяжелой депрессии она умерла в возрасте 35 лет.

Дивья Бхарти

Дивья Бхарти. Кадр из к/ф «Танцовщица кабаре», реж. Хема Малини, 1992 г.

Дивья Бхарти — актриса, которая сумела покорить несколько поколений зрителей. Она родилась в благополучной семье и никогда ни в чем не нуждалась.

Актерская карьера для нее началась довольно рано. Девочка только перешла в девятый класс, когда сыграла свою первую роль в фильме «Раджа из Боббили».

После были такие картины, как «Хулиган из ассамблеи», «Зять — бандит» и «Сердце только для тебя». Девушку выдали замуж в 18 лет, брак не стал для нее счастливым.

Частые ссоры с супругом привели к развитию депрессии у звезды. Семье ее мужа вообще не нравилась профессия девушки.

Бхарти начала злоупотреблять алкоголем. Жизнь актрисы трагически оборвалась в 19 лет — полиция Индии до сих пор не раскрыла всех деталей инцидента.

Смита Патиль

Смита Патиль. Кадр из к/ф «Пробуждение», реж. Шьям Бенегал, 1976 г.

Жизнь еще одной замечательной актрисы также оборвалась внезапно. Смита Патиль была в ряду самых популярных артисток 1970-х годов.

При этом ее не задела звездная болезнь. Когда Патиль уже была на пике популярности, она продолжала скромно одеваться.

Часто артистка была одета в обычную футболку и джинсы, а ее волосы были собраны в хвост. Мама будущей звезды работала медсестрой, а папа был политиком.

Смита с детства отличалась мягким сердцем. Однажды она узнала, что в госпитале у матери лежит девушка, от которой отказалась семья.

В итоге маленькая Патиль напросилась носить ей еду и чай. Она безумно любила детей и всегда мечтала стать мамой.

В 1980-х она встретила своего мужа, им стал актер Раджем Баббар. У пары родился долгожданный сын — мальчика назвали Пратик.

Увы, но Патиль не смогла сполна насладиться материнством. Спустя неделю после родов у нее поднялась температура.

Актриса наотрез отказалась от помощи врачей. Она прикладывала лед к телу и продолжала ухаживать за новорожденным сыном.

Вскоре ей пришлось согласиться на госпитализацию. По дороге в больницу она впала в кому — ровно через две недели после рождения ребенка звезда Болливуда покинула этот мир.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сложилась жизнь самых известных индийских актрис.