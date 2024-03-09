С нуля: как вырастить вкусный и полезный чайный гриб

Для этого необходимо всего несколько ингредиентов. С чего начать?

Чайный гриб раньше был одним из самых популярных напитков на кухне у советских хозяек, и не зря. Кроме того, что он очень вкусный, он также обладает рядом полезных веществ. Как вырастить чайный гриб дома — рассказал портал Rsute.ru.

Для самого классического рецепта понадобится только сахар, чай и яблочный уксус. Нужно приготовить заварку, смешав одну столовую ложку чая с половиной литра кипятка. Получившаяся смесь должна настояться. После нужно добавить одну чайную ложку яблочного уксуса и сто граммов сахара. Далее необходимо перелить все в трехлитровую банку и закрыть ее отрезком марли, чтобы обеспечить вентиляцию. Банка должна храниться в теплом месте в пределах комнатной температуры.

Когда запах уксуса станет заметным, а образовавшаяся пленка достигнет толщины один-два миллиметра, настой можно сливать, а вместо него заливать сладкий черный чай. Гриб достигнет нужной консистенции примерно через полгода. Каждый месяц его нужно осторожно промывать теплой водой.

Также чайный гриб можно сделать на основе плодов шиповника. Для этого нужно в термосе замариновать четыре столовые ложки свежих или сушеных плодов шиповника в 500 миллилитрах кипятка. Настаиваться смесь должна около пяти дней. Затем настой из термоса уже можно будет перелить в трехлитровую банку. Туда же нужно добавить заваренный черный чай (две столовые ложки чая с двумя столовыми ложками кипятка) и пять столовых ложек сахара. Далее следуйте инструкции, аналогичной предыдущему рецепту.

Чтобы сделать чайный гриб из яблочного сока, нужно дать напитку отстояться в трехлитровой банке около двух месяцев. После этого можно уже добавить к нему заварку из черного чая, используя одну столовую ложку чая и пол-литра кипятка, и три столовые ложки сахара. Дальнейшие действия точно такие же, как и предыдущие.

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