Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

За минувшие сутки в зоне специальной военной операции силами ПВО был сбит украинский МиГ-29 и перехвачены 197 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Истребитель ВСУ был сбит возле города Красноармейск в Донецкой народной республике. Дроны ВСУ уничтожены на территории ДНР, ЛНР, а также в Запорожской, Херсконской и Харьковской областях.

Кроме того, ПВО перехватили снаряды, пущенные ВСУ, в том числе, иностранного производства.

«В течение суток перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и управляемая авиационная бомба Hammer производства Франции», — говорится в сообщении военного ведомства.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские силы отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.