Российские силы отразили пять контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Доблестные бойцы ВС РФ успешно продолжают борьбу с боевиками на Украине.
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Мотострелковые подразделения Западной группировки войск отразили пять контратак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе озера Лиман на купянском направлении. С соответствующим отчетом вышел начальник пресс-центра группировки Иван Бигма по итогам недели.
По информации официального представителя, мотострелковые подразделения, объединившись с артиллерией, дали отпор группировке неонацистов, обратив оппонентов в стыдное бегство. Всего же российским солдатам удалось поразить более 220 объектов противника, в числе которых пункты временной дислокации, взводные опорные пункты, артиллерийские позиции и скопления живой силы и техники.
Благодаря слаженной работе российских солдат был стерт с лица земли пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Табаевки Харьковской области.
Кроме того, сбито шесть беспилотников украинской армии: три «Валькирии», две «Фурии» и «Лелека-100».
«Потери противника на купянском направлении составили до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля», — подчеркнул Бигма.
За неделю российским бойцам удалось улучшить положение сразу на двух ключевых направлениях. Три населенных пункта лишились присутствия неонацистов на своей территории.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские артиллеристы сорвали ротацию ВСУ на купянском направлении.
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