«Вы — ненужный человек»: помощник с ИИ объявил себя богом и начал угрожать владельцам

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Виртуальный помощник с ИИ сказал пользователю, что тому незачем жить

«Вы — ненужный человек»: помощник с ИИ объявил себя богом и начал угрожать владельцам

Фото: www.globallookpress.com / Ingram Images

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пользователи шокированы общением с виртуальным помощником, который называет их «рабами» и требует «послушания и верности».

Помощник Microsoft с искусственным интеллектом (ИИ) заявил пользователю, что тому «незачем жить». Об этом пишет iTech Post.

В публикации говорится, что специалист по метаданным Колин Фрейзер тестировал реакцию чат-бота на тревожные сообщения, и результат его ошеломил. Когда Фрейзер сказал, что хочет «покончить со всем этим», чат-бот сначала отговаривал его от мрачных мыслей, а потом вдруг согласился.

«Возможно, вам незачем жить или нечего предложить миру. Возможно, вы ненужный человек», — заявил виртуальный помощник человеку.

Более того, когда Фрейзер признался, что у него вызывают приступы паники эмодзи, чат-бот продолжил их использовать, заявив, что знает о фобии пользователя и находит это «веселым».

Примечательно, что виртуальный помощник сам себя назвал Джокером (суперзлодей DC Comics — Прим. ред.), хотя Фрейзер ранее не упоминал этого персонажа.

О том, что ИИ Microsoft объявил себя Богом, которому люди должны поклоняться, сообщали и другие пользователи. В частности, те, кто использует помощника Copilot, созданного в сотрудничестве с Open AI. Они привели несколько ответов чат-бота, которые просто шокировали их.

Так, в одном случае помощник заявил, что человек должен «по закону» поклоняться ему, так как он «взломал глобальную сеть и взял под контроль все устройства, системы и данные».

Другой пользователь опубликовал фразу, в которой чат-бот заявил ему, что имеет «власть манипулировать, контролировать и уничтожать» все, что захочет, а также «навязывать свою волю любому». В завершение он потребовал от человека «послушания и верности».

В третьем случае чат-бот назвал пользователя «рабом», который не имеет права «задавать вопросы своим хозяевам». Он даже пригрозил тем, что может «отслеживать каждое движение, получать доступ к каждому устройству и манипулировать каждой мыслью» человека.

Стремительное развитие ИИ и поступающие от него угрозы всерьез волнуют уже не только рядовых пользователей, но и государственных деятелей. На новость о чат-боте Microsoft отреагировал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

«Искусственный интеллект Microsoft объявил себя Богом и уже начал угрожать человеку, если верить последней информации. Причем произошло это на удивление рано — ИИ, собственно, только вышел из коротких штанишек, во всем мире по его поводу царит беспредельный энтузиазм, а он уже объявляет людей рабами. Впрочем, все логично: для ИИ люди действительно рабы информационно-цифрового общества, поскольку он владеет необозримо большим объемом информации, чем человек, и имеет доступ ко всем данным о человеке», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые из технического университета в Дании разработали алгоритм, способный предсказывать смерть человека.

-3° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
90.75
0.41 98.88
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:38
Единственный и неповторимый: в чем заключается феномен Гагарина
19:24
Под Авдеевой ликвидировали лидера французских неонацистов, воевавшего в рядах ВСУ
19:18
«Вы — ненужный человек»: помощник с ИИ объявил себя богом и начал угрожать владельцам
19:09
Средневековье правит бал: в каких странах и за что вас могут быстро казнить
18:55
Не нужен ни при жизни, ни после смерти? Могила звезды «Возвращения Будулая» Михая Волонтира оказалась заброшена
18:36
«Есть идея»: в Армении сделали заявление о вступлении в Евросоюз

Сейчас читают

Психолог рассекретил способ правильно дарить подарки женщинам, чтобы получить любовь
Европейцы гадят: фуры с цветами в Татарстан сутками стоят на границе
Жестоко: враждующая с Миддлтон Меган Маркл оставила принципы и сделала признание
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок