Все скелеты из шкафа: 52-летняя стриптизерша грозится разрушить брак принца Гарри

Обиженная женщина обещает выдать новую порцию о бурной молодости члена королевской семьи.

Принц Гарри славился тем, что в молодости очень любил тусовки. Фотографии с различных вечеринок, как правило, очень быстро разлетались по всему миру и заставляли краснеть всю королевскую семью, а заодно и всех граждан Великобритании. Однако все изменилось, когда Гарри встретил Меган Маркл и стал примерным семьянином. Но отголоски шального прошлого принца периодически где-то всплывают, заставляя всех вспоминать, каким он был раньше.

Так, в 2012 году Гарри потратил около полутора миллиона рублей на вечеринку в Лас-Вегасе, но даже спустя почти 12 лет никто не может о ней окончательно забыть. Например, стриптизерша Кэрри Райхерт, которая на фоне шумихи взяла псевдоним «Ройял», что означает «королевская». В 2022 году она даже выставила на аукционе нижнее белье Гарри. Она утверждает, что принц вручил ей трусы в качестве подарка и продолжил веселиться уже в обнаженном виде. Именно голым внук Елизаветы II и попал в объектив фотокамер.

Диапазон стоимости нижнего белья Гарри на аукционе был от десяти тысяч долларов до миллиона.

«Когда он тусовался в Вегасе, все любили его и его чувство юмора. По крайне мере, это белье — напоминание о том, каким он был. Когда-то Гарри был веселым принцем», — делилась стриптизерша.

Кэрри. Фото: Instagram* / carrieroyale

Недавно 52-летняя Кэрри вновь заговорила об этом интересном периоде времени. Она внезапно заявила, что хочет выложить очередную порцию голых снимков принца. Женщина хочет опубликовать кадры на платном сайте для взрослых, где люди продают контент откровенного характера, пишет издание Metro.

«Эти фотографии никто еще не видел. Кадры сделаны накануне вечеринки, на них Гарри запечатлен у бассейна. Люди будут шокированы», — сообщает Кэрри.

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Стриптизершу расстроило, что об этой вечеринке было очень мало написано в автобиографической книге Гарри. Она говорит, что принц пропустил множество подробностей в угоду имиджу образцового отца семейства. Но самое главное, он не рассказал о той страсти, которая якобы возникла между ними.

«Я удивлена, что он помнит чьи-то имена, потому что он был изрядно пьян. Но он мог бы рассказать и о тех немногих вещах, которые произошли между нами. Он совершенно этого не заметил. Тогда Гарри был диким и спонтанным, теперь он показывает противоположную сторону своего «я», — сетует стриптизерша.

Надо сказать, что женщину в целом расстраивают такие разительные перемены в принце после свадьбы.

Биография Принца Гарри

Один из самых популярных членов королевской семьи родился 15 сентября 1984 года. Гарри является вторым сыном королевской семьи и пятым наследник в очереди на престол. Старший брат Гарри — Уильям, первый в очереди наследник на престол.

Фото: www.globallookpress.com / Wolfgang Weihs

Мама и папа Гарри — Карл III (до этого принц Чарльз) и принцесса Диана обожали свои сыновей. В детстве Гарри был непослушным, но очаровательным мальчиком. Как и Уильям, он ходил в лондонскую школу с обычными детьми не королевских кровей. В 12 лет братья потеряли маму после рокового ДТП. Эта трагедия очень сильно сказалась на психике и будущем принца, так как он был очень близок с матерью.

У младшего принца была очень бурная молодость. Более того, Гарри считался одним из самых завидных женихов Великобритании, многие девушки мечтали выйти за него замуж. Он считался очень привлекательным, спортивным и храбрым юношей, а его улыбка не оставляла равнодушным никого. К тому же, на контрасте с более серьезным старшим братом, Гарри всегда смотрелся игривее.

Фото: www.globallookpress.com / d75

Однако принц Гарри успел наломать также дров, став участником нескольких серьезных скандалов. Он периодически нарушал законы, в том числе потреблял много спиртного. В любви у него тоже клеилось — девушки быстро менялись, так как они не выдерживали натиска требований к возлюбленной наследного принца. Гарри был также несколько раз пойман в расистских высказываниях и ксенофобии. Он порой даже не замечал всей неправильности своих слов.

Последней каплей стала выходка Гарри в 2005-м в канун Хэллоуина, когда он появился на вечеринке в армейском историческом костюме с изображением свастики на плече. Скандалы сильно расстраивали королевскую семью, но они не могли утихомирить буйство юности, которое овладело Гарри.

Так вышло, что именно Гарри, как самому младшему в семье, разрешались и разрешаются небольшие выходы за рамки очень строгих правил, которых придерживается королевская семья.

Однако после выходки с костюмом и публичных извинений принца, его отправляют в армию, где он достаточно быстро повзрослел, однако шаловливость его никуда не исчезла.

Так, его отдых в Лас-Вегасе остался в памяти у многих, ведь фотографии обнаженного принца в компании с несколькими раздетыми девушками яркой и вызывающей внешности разлетелись по всем информационным агентствам мира.

Армия и карьера

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Stuart

Гарри поступил на службу в армейские воздушные войска, участвовал в операциях на Ближнем Востоке.

Поговаривают, что однажды Гарри уничтожил одного из лидеров террористической организации. По этой причине Гарри поступали угрозы со стороны террористов. Принцу для этого усилили охрану и повысили степень секретности при выполнении военных заданий и участии в операциях. Так, Гарри должен был построить военную карьеру, однако что-то пошло не так.

Личная жизнь

Избранницы принца Гарри — это главная тема, которую любят обсуждать СМИ. Его личная жизнь всегда давала много поводов для сплетен, ведь у него было много кратковременных романов и сложных отношений, однако несколько женщин особо выделялись среди его пассий.

Одной из первых школьных подруг для Гарри стала Челси Деви. Подросшие дети после долго разлуки встретились вновь на другом континенте — в Африке. Там они и влюбились друг в друга, много времени проводили вместе. Эта парочка часто сходилась и расходилась, подогревая к себе сильный интерес.

Принц Гарри и Челси Деви. Фото: www.globallookpress.com / w94

В общей сложности, на протяжении шести лет отношений молодые люди расставались три раза. Последней каплей для их отношений стала свадьба Уильяма и Кейт Миддлтон. Челси не выдержала такого сильного давления, поэтому она сбежала из Англии в Африку к отцу.

Стоит отметить, что до нынешней супруги у Гарри были и модели, и аристократки, и певицы. Однажды объектом его обожания стала известная актриса Эмма Уотсон. Девушке нравилось внимание, оказываемое принцем, но их короткий роман не привел ни к чему серьезному.

И вот уже в 2016 году Гарри заводит отношения с Меган Маркл. Они долго держали отношения в тайне. О романе стало известно официально только осенью того же года. За их романом стал наблюдать весь мир.

Фото: www.globallookpress.com / Rick Madonik

В начале 2017 года появились слухи, что у пары все очень серьезно. Возможно, принц собирается жениться. Гарри уже начал представлять Меган членам семьи, первой стала жена брата Кейт. Меган герцогине понравилась, встреча прошла радушно. 27 ноября стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл обручились. Актриса показала кольцо, которое принадлежало принцессе Диане. Впоследствии в интервью она призналась, что Гарри встал на одно колено, а она не могла дождаться, когда можно будет сказать «да».

За несколько дней до этого Меган объявила об уходе из сериала «Форс-мажоры» и переезде в Лондон. 19 мая 2018 года состоялась их свадьба. Тысячи зрителей на улице наблюдали за процессией, а вечером состоялся свадебный ужин на 200 человек. На торжестве присутствовали члены королевской семьи, известные личности и обычные люди. К алтарю Маркл повел еще на тот момент принц Чарльз, так как отец девушки не смог приехать. В октябре 2018 года стало известно, что Меган беременна.

Первый ребенок принца Гарри появился 6 мая 2019-го, которого назвали Арчи. В отличие от Кейт и принцессы Дианы, Меган не вышла к народу в тот же день: это произошло только 8 мая.

Второй ребенок родился 4 июня 2021 года. Дочку назвали Лилибет. Стоит отметить, что имя Лилибет — это прозвище королевы Елизаветы, которую так называли только близкие люди.

Арчи и Меган. Фото: www.globallookpress.com / Save The Children Uk

Долгое время влюбленная пара была настоящими любимцами британской публики, но Меган стали упрекать за неправильное поведение, излишнюю расточительность и многое другое. Говорят, даже Елизавета II была очень недовольна внуком и его избранницей. Позже Меган и Гарри стали жаловаться на членов королевской семьи. В итоге семья переехала в США и отказалась от своих королевских обязанностей и привилегий.

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Меган Маркл.

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