Жестоко: враждующая с Миддлтон Меган Маркл оставила принципы и сделала признание

Супруга принца Гарри решилась на практически отчаянный шаг. О чем речь?

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл заявила, что подвергалась жестокой травле с Интернете во время обеих своих беременностей. Об этом амеркианская актриса и фотомодель рассказала во время участия в фестивале South by Southwest в США.

На фестиваль Маркл приехала, чтобы поднять тему «ломания барьеров и вызовов стереотипам». По словам герцогини Сассекской, когда люди узнали о ее интересном положении, Интернет взорвался хейтом, да таким, что она приняла решение на тот период выйти из всех социальных сетей, чтобы лишний раз не переживать, и буквально выпала на некоторое время из медиа-пространства.

«Основная часть издевательств и оскорблений, с которыми я сталкивалась в социальных сетях и в Интернете, произошла, когда я была беременна Арчи и Лили», — передает словам герцогини издание Daily Mail.

Во время выступления Маркл, делящейся не самыми простыми воспоминаниями, сидящий в первой ряду принц Гарри аплодировал, как считают авторы, ее стойкости и силе духа.

«Вы просто подумаете об этом, задумаетесь, почему люди могут быть такими ненавистными. Это не коварно, это жестоко», — подчеркивала Маркл.

Меган Маркл: биография, детство, юность

Фото: www.globallookpress.com / Ellentube

Меган Рейчел Маркл родилась 4 августа 1981 года в Лос-Анджелесе в семье творческих людей. Отец Том Маркл — довольно известный оператор-постановщик телевизионных шоу и сериалов. Мать Дория Маркл работает психотерапевтом и инструктором по йоге. Родители в разводе с 1988 года.

С самого детства Меган была в окружении популярных актеров и видела «внутреннюю кухню» шоу-бизнеса. Сначала она получала образование в частных учебных заведениях Голливуда, а затем посещала высшую католическую школу Непорочного сердца в Лос-Анджелесе.

Фото: www.globallookpress.com / Inside Edition / Ferrari

Отношения дочери и отца оставляли желать лучшего. Общение возобновилось, когда Меган исполнилось 12 лет. Тогда он стал забирать девочку к себе на выходные. Она не раз бывала у него на работе, становясь свидетельницей творческого процесса создания фильмов и сериалов. В биографии Меган Маркл отмечается, что ей довелось побывать на съемочной площадке популярного проекта «Женаты с детьми».

Однако родители девочки приложили все усилия, чтобы дать ребенку достойное воспитание. Будущая актриса ходила в престижный детский сад, а впоследствии — школу.

Карьера Меган Маркл

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

После окончания школы Меган поступила в Северо-Западный калифорнийский университет, где получила сразу две специальности — «Театральное искусство» и «Международные отношения». Девушка совмещала учебу с подработкой. Будущая принцесса довольно активно и успешно подрабатывала фотомоделью и художником-каллиграфистом. Одной из ее работ того времени являются поздравительные открытки для клиентов Dolce & Gabbana.

В 2013 году Маркл стажировалась в посольстве США в Буэнос-Айресе в качестве сотрудника по связям с общественностью.

А вот актерская карьера Меган развивалась не очень удачно. Первым появлением актрисы на экране был эпизод в дневной мыльной опере «Главный госпиталь». Затем были маленькие роли в телешоу «Город будущего» и «Война в доме».

Фото: www.globallookpress.com / PLANET PHOTOS

Первую популярность ей принесли съемки в сериале «90210: Новое поколение». Затем были работы в таких фильмах как «Обман», «Хорошее поведение» и «Апостолы». Настоящий успех и известность к ней пришли с исполнением роли Рэйчел Зейн в сериале «Форс-мажоры». Сериал стал весьма рейтинговым.

Фото: Кадр из сериала «Форс-мажоры», 2011 г.

Также весьма неплохими были работы в фильмах «Ежедневник» и «Когда летят искры».

Меган уделяет большое внимание благотворительности и является активной защитницей бездомных животных. У нее дома живут две собаки — Богарт и Гай, которых она лично забрала из питомника. В 2016 году Меган Маркл назначили мировым послом организации World Vision Canada. Она ездила в Руанду в рамках программы поддержки проекта HeforShe.

Личная жизнь Меган Маркл

До брака с принцем Гарри у Меган уже были официальные отношения. Ее первый муж — Тревор Энгельсон, голливудский продюсер. Они начали встречаться в 2004 году, и только через целых семь лет сыграли свадьбу. Их брак продлился недолго, примерно два года. Причиной развода стали разногласия у пары и постоянные командировки Маркл.

Первый постоянный партнер был Луис Сегура, который сейчас работает агентом по недвижимости. Их роман начался еще в школе, когда Меган только-только исполнилось 17. О ней молодой человек отзывался очень положительно, как и о ее способности к актерскому мастерству.

Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

Когда Меган Маркл поступила в Северо-Западный университет в Иллинойсе, она попалась на глаза баскетболисту Стиву Лепоре, баскетболисту местной команды. Примерно через полгода спортсмену пришлось переехать в другой штат, и они расстались.

После баскетболиста у нее были непродолжительные отношения с Шоном Закеном, который учился в том же университете. Они расстались, так как Шон не хотел серьезных отношений. Кстати, он тоже хотел стать звездой Голивуда. Правда самым большим достижением стала эпизодическая роль официанта в сериале «Секс в большом городе». После Шона Маркл начала встречаться с Бреттом Райлендом, начинающим актером, который не смог стать знаменитым. Их отношения тоже продлились пять месяцев.

Слухи о Меган Маркл

По слухам, у Меган Маркл был еще один брак, до Тревора Энгельсона, с аргентинским миллионером. Откуда пошел такой слух? В университете, до Шона, Меган встречалась с одним студентом, который бросил ее после того, как она на несколько месяцев уехала в Аргентину для практики в посольстве США, где она постоянно ходила на свидания с аргентинским магнатом.

По некоторым данным, его зовут Джо Голдман-Джулиано. Информации о нем в интернете почти никакой нет. Единственное, что есть — это странное фото Меган, которое не похоже на фото с выпускного и уж того на фото со свадьбы с Тревером. Если верить слухам, то брак был аннулирован со стороны жениха.

Сейчас почти нереально проверить, был ли у нее аннулированный брак, но можно точно сказать, что Меган посещала Аргентину и ходила на свидания с аргентинцем.

Меган Маркл и принц Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

Версий знакомства будущих супругов много: одни официальные, другие собраны из многочисленных слухов. Самая распространенная гласит, что познакомились влюбленные в 2016 году в Великобритании. Туда Меган Маркл приехала о работе. Встречу будущих супругов организовала знакомая Маркл. Предполагается, что она решила таким образом свести актрису и своего друга. Так у них состоялось первое свидание.

Кстати, Гарри даже не знал, кто такая Меган, а Маркл якобы не уделяла внимания тому, что перед ней— настоящий принц. Позже Гарри говорил о том, что с первого взгляда понял, что встретил ту самую, на которой он обязательно женится. Их отношения развивались стремительно, и после второго свидания Гарри пригласил Меган в путешествие.

Со временем, когда в Сеть просочилась информация, об этих отношениях, Гарри решил познакомить Меган со своей семьей. Бабушка Елизавета должна была одобрить Меган.

Стоит отметить, что королевские правила запрещают монархам жениться на разведенных людях. Однако Елизавета все-таки дала свое согласие. Правда, с тех пор Меган регулярно выставляется в английской прессе в нелицеприятном свете. Более того, ходили слухи, что королева неоднократно жалела о своем решении, ведь с приходом Меган в семью появилось множество проблем.

Фото: www.globallookpress.com / Jeff J. Mitchell/Pool

Нарушение правил

Меган стала все чаще появляться на светских королевских мероприятиях и сопровождала принца Гарри в его поездках. После свадьбы Маркл начала пренебрежительно относиться к королевским правилам, которые простому человеку покажутся странными. Например, она смела самостоятельно закрывать дверь машины. А еще носила туфли без колготок. Кроме того, Меган и Гарри демонстрировали свои чувства на публике и делают это до сих пор — выходят в свет за руку и даже целуются на камерах.

Меган была против того, чтобы показывать лицо своего сына Арчи сразу после его рождения, как гласит королевская традиция. И, конечно, именно Меган уговорила принца Гарри переехать из Великобритании в США и отказаться от королевских титулов.

Скандальное интервью

Практически сразу после переезда супругов в США Меган и Гарри согласились на интервью для Опры Уинфри. В рамках этого разговора парочка рассказала странные подробности о своей жизни в Букингемском дворце. Например, о том, что там живут расисты, которые резко высказывались о цвете кожи Маркл.

Кроме того, Меган жаловалась на свое состояние, когда она находилась в Великобритании и говорила о том, что подвергалась моральному давлению со стороны членов семьи. Но были и приятные новости — за это интервью супруги получили круглую сумму денег.

Интересные факты о Меган Маркл

Маркл является одним из потомков английского короля Эдуарда III. По факту Меган с принцем Гарри родственники в 17-м поколении.

Выросла в семье оператора телевизионных шоу и тренера по йоге. Имеет афроамериканские, ирландские и голландские корни.

Меган очень любит своих двух собак Гайя и Богарта, которых она взяла из приюта.

Маркл прониклась идеей феминизма еще в подростковом возрасте. В 11 лет она увидела рекламу мыла, в которой главной ролью женщины было заниматься делами на кухне. Это так не понравилось девочке, что она написала письмо самой Хиллари Клинтон. На удивление письмо сработало, и рекламу сняли с показа.

До того, как получить свои первые роли, девушка в перерывах между кастингами подрабатывала в качестве каллиграфа. Актриса признается, что эта работа стала для нее чем-то вроде труда официантки.

Герцогиня Сассекская также увлекается каллиграфией (искусству красивого письма). Некоторое время, до своей популярности в Голливуде, Маркл занималась каллиграфией профессионально и получала за это деньги.

Меган увлечена йогой. К этому ее подвигла мать, когда девочке было всего семь лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему брак принца Гарри и Меган Маркл может развалиться.