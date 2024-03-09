«Серьезные просчеты»: экс-генерал ВСУ посетовал на работу украинской разведки

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 8 0

Экс-генерал ВСУ заявил, что разведка Украины не работает должным образом

«Серьезные просчеты»: экс-генерал ВСУ посетовал на работу украинской разведки

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

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Спецслужбы Украины не выполняют должным образом свои задачи, что только усугубляет положение боевиков на поле боя.

Экс-генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос заявил, что украинская разведка не справляется с выполнением поставленных перед ней задач. Об этом он рассказал во время эфира на YouTube-канале.

«Мы допустили серьезные просчеты в правильном анализе возможностей врага, просчеты в отношении, по крайней мере на этой стадии, обеспечения боеприпасами», — рассказал Кривонос.

Кроме того, он уточнил, что генералитет Украины не прорабатывал детально состояние фортификационных сооружений, состояние которых оставляет желать лучшего. Все это он рассказал, комментируя обстановку вокруг Авдеевки.

«Это все недоработка разведки», — заявил Сергей Кривонос.

Авдеевка с 2014 года была одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований. Отсюда ВСУ обстреливали жилые кварталы Донецка. О полном освобождении города сообщил 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу. Президент страны Владимир Путин заслушал первые доклады об успехах ВС РФ на авдеевском направлении в четыре часа утра того же дня.

При наступлении ВС РФ украинские боевики пустились в бегство из Авдеевки еще за сутки до соответствующего приказа главкома ВСУ Александра Сырского. Националисты бросили на полях сражений военную технику и боеприпасы. Освобождение города позволило российским силам отодвинуть линию фронта от Донецка, тем самым существенно обезопасить его от атак со стороны националистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения Зеленского.

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