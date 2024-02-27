Разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения Зеленского
Разговоры о новом Майдане, судя по всему, никогда не прекратятся.
Фото: Reuters / ALINA SMUTKO
Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском прогнозирует попытку свержения главы государства этой весной. Об этом сообщило ГУР украинского Минобороны.
«Спецоперация „Майдан-3“ достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Как указано, комитет считает, что в ближайшие недели могут произойти «попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира». А после 20 мая «под сомнение будет поставлена легитимность Зеленского».
Отмечается, что ситуацию на украинской территории планируется раскачать к первой половине лета. Все это якобы будет проводиться, чтобы рассорить политическое руководство и вбить клин между военными и гражданскими.
Ранее 5-tv.ru писал, как всего один приказ на Майдане мог изменить будущее Украины.
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