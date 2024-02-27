Разведка Украины заявила о готовящейся попытке свержения Зеленского

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском прогнозирует попытку свержения главы государства этой весной. Об этом сообщило ГУР украинского Минобороны.

«Спецоперация „Майдан-3“ достигнет своей кульминации в марте–мае 2024 года», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как указано, комитет считает, что в ближайшие недели могут произойти «попытки разжигания конфликтов, как внутри Украины, так и в других точках мира». А после 20 мая «под сомнение будет поставлена легитимность Зеленского».

Отмечается, что ситуацию на украинской территории планируется раскачать к первой половине лета. Все это якобы будет проводиться, чтобы рассорить политическое руководство и вбить клин между военными и гражданскими.

Ранее 5-tv.ru писал, как всего один приказ на Майдане мог изменить будущее Украины.