Кручусь-верчусь! Панда Катюша играет с любимой мамой Диндин

Пандочка редко может усидеть на месте, а ее мама только рада.

Панда Катюша с 7 марта продолжает радовать посетителей Московского зоопарка — малышка наконец вышла в большой вольер. До своего первого «взрослого» дня она находилась с мамой Диндин в небольшом неэкспозиционном помещении.

Однако, несмотря на свое взросление, пандочка все еще остается самым любимым и дорогим сокровищем для своей большой черно-белой родительницы. Милыми кадрами поделилась генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

Катюша все еще остается ребенком — ей нравится играть со своей мамой Диндин, игриво ее покусывая и после убегая. Медведица же старается притянуть непослушную непоседу к себе и в лишний раз умыть дочку.

«Покручусь, поверчусь вокруг мамы. Главное недалеко от своей лесенки», — написала Светлана Акулова в своем Telergam-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что панда Катюша «обманула» зрителей и устроила тусовку в родильном отделении.