Некоторые страны НАТО уже отправили военных на Украину. Такое заявление сделал глава польского МИДа Радослав Сикорский.

«Уже на Украине», — отчетливо подчеркнул он в разгар дискуссии по случаю 25-й годовщины вступления страны в альянс, трансляция велась на YouTube-канале Sejm RP.

Однако при всем этого глава министерства отказался придавать огласке какие-либо другие подробности дела. В частности, указывать, какие именно страны активно поддерживают кровавый киевский режим.

Группу иностранных наемников обнаружили под Авдеевкой в ДНР

Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам верховного главнокомандующего РФ, предпосылками для этого решения стали массированные удары ВСУ по территориям самопровозглашенных на тот момент республик ДНР и ЛНР. На Украине попытки урегулировать конфликт путем дипломатии проигнорировали, поэтому РФ заявила о необходимости оказать поддержку пострадавшим регионам, а в качестве одной из ключевых задач СВО объявила демилитаризацию Украины.

США, ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как вторжение и объявили России войну, попутно препятствуя подлинному освещению реальной ситуации на фронте. Параллельно с этим Запад и ряд стран Европы усилил санкционное давление на РФ, параллельно снабжая Украину вооружением.

Попытка противостоять миротворческой миссии РФ со стороны ВСУ при помощи контрнаступления обернулась для Киева большими потерями и бегством. После этого поставки оружия со стороны Европы и Штатов пользы Украине не принесли: в последнее время в Киеве отмечают большие масштабы дезертирства среди боевиков, а ряд стран, таких как Латвия и Финляндия отказываются от военной помощи Киеву.

9 февраля 2024 года американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью, в рамках которого Владимир Путин назвал истинные причины начала спецоперации на Украине, заявил о готовности провести переговоры с Киевом и подчеркнул необходимость защищать ДНР и ЛНР от произвола украинских властей.