Стало известно об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 491 0

Новым главнокомандующим российским флотом назначен адмирал Александр Моисеев, ранее командовавший Северным флотом.

Стало известно об отставке главкома ВМФ России Николая Евменова

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Стало известно об отставке главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. На его место назначили адмирала Александра Моисеева, ранее командовавшего Северным флотом, сообщили источники 5-tv.ru.

Евменов занимал пост главкома ВМФ России с мая 2019 года. В 2012 году он был назначен командующим подводными силами Тихоокеанского флота, затем — начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом. В 2016 году назначен командующим Северным флотом, а в 2019-м — главнокомандующим Военно-Морским Флотом.

Новый главком ВМФ адмирал Моисеев руководил Северным флотом с 2019 года, сменив на этом посту Евменова, принимал активное участие в модернизации и развитии флота. В 2011 году указом президента РФ Дмитрия Медведева получил звание Героя России — за успешные ракетные пуски с подводной лодки стратегического назначения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина на пост замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

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