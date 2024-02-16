Путин назначил Рагозина на должность замдиректора ФССП

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 49 0

Указ главы государства вступил в силу со дня подписания.

Путин назначил Рагозина на должность замдиректора ФССП

Фото: Рюмин Александр / ТАСС

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Президент России Владимир Путин назначил Алексея Рагозина на пост замдиректора Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом свидетельствует документ на официальном портале правовой информации.

Помимо этого, глава государства присвоил чиновнику звание генерал-майора внутренней службы. Указ Путина вступил в силу со дня подписания, то есть с 15 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назначил Алексея Островского генеральным директором Министерства иностранных дел России. Он с 26 апреля 2012-го по 17 марта 2023 года занимал пост губернатора Смоленской области, пока не подал заявление об уходе по собственному желанию.

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Путин назначил Рагозина на должность замдиректора ФССП

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