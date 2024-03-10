ST исполнил свой хит «Дай ему сил» на молодежном фестивале в ЛНР
Во время исполнения песни артисту подпевал весь зал.
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Рэпер ST (Александр Степанов) выступил на молодежном фестивале «Действуй» в ЛНР. Во время исполнения хита «Дай ему сил» артисту подпевал весь зал.
На кадрах с выступления видно, как зрители, обнявшись и качаясь под мелодию, подпевают во время припева.
При этом 6 февраля ST выступил для бойцов Росгвардии в ЛНР. Именно тогда он впервые представил композицию «Дай ему сил» — росгвардейцы высоко оценили поступок исполнителя.
Официальный релиз трека «Дай ему сил» состоялся 9 февраля. После этого он сразу же вошел в топ-20 популярных песен.
А 24 февраля вышел клип на композицию. В нем два главных героя — комбриг Росгвардии, Герой России Сергей Хайрутдинов и президент страны Владимир Путин.
Как рассказывал музыкант, это люди, олицетворяющие понятие патриотизма. Росгвардейцы, находящиеся в зоне СВО, отметили, что композиция поднимает боевой дух.
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