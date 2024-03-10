«Это случилось утром»: что стало причиной смерти Светланы Моргуновой

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 154 0

ТАСС: Светлана Моргунова умерла из-за оторвавшегося тромба

«Это случилось утром»: что стало причиной смерти Светланы Моргуновой

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

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Информацией поделилась подруга знаменитости.

Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова умерла утром 10 марта из-за оторвавшегося тромба. Об этом ТАСС сообщила подруга телеведущей Вера Мусатова.

«Это сегодня случилось утром. Причина смерти — отрыв тромба», — сказала она.

Моргунова умерла на 85-м году жизни. С 1961 года она была диктором Центрального телевидения СССР.

Она провела многие выпуски музыкально-развлекательной программы «Голубой огонек», а совместно с актером Валентином Смирнитским — некоторые выпуски музыкальной передачи «Утренняя почта».

Ранее 5-tv.ru писал, что умерший актер Илья Устюжанинов девять лет боролся с онкологическим заболеванием. Близкая подруга артиста рассказала, что в 2014 году врачи поставили ему диагноз — лимфома третьей стадии.

Тогда на лечение необходимо было 500 тысяч рублей. Друзья организовывали сбор средств, однако не смогли добыть достаточно денег.

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