Умерший в 40 лет актер Илья Устюжанинов долгие годы боролся с раком

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 85 0

За это время артист сильно похудел и испытывал трудности при ходьбе.

Умерший в 40 лет актер Илья Устюжанинов долгие годы боролся с раком

Фото: ВКонтакте / "Камерная сцена" театр Лобня / kscena1

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Умерший актер Илья Устюжанинов девять лет боролся с онкологическим заболеванием. Близкая подруга артиста рассказала, что в 2014 году врачи поставили ему диагноз — лимфома третьей стадии. Тогда на лечение необходимо было 500 тысяч рублей. Друзья организовывали сбор средств, однако не смогли добыть достаточно денег.

«Мы не из богатых людей, а поставить на ноги Илью, чтобы он радовался жизни и радовал нас своим жизнелюбием, дело превыше всего. Очень хочу, чтобы Илья выздоровел и был счастливым человеком, забыв о всей этой боли, что он сейчас переносит», — цитирует подругу актера ИА Регнум.

Во время болезни артист сильно похудел и испытывал трудности при ходьбе. Немногие из его окружения знали, что Устюжанинов сражается с тяжелой болезнью.

Известно, что у актера остались жена и маленькая дочь. На момент смерти ему было всего 40 лет.

Артист служил в «Камерной сцене» в Лобне Московской области с 2016 года. Активно принимал участие в постановках. Среди них — «Ревизор», «Снежная Королева», «По щучьему велению», «Приключения Буратино» и другие. В прошлом году Устюжанинов снялся в сериале «Операция Престол».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из фильма «Битва за Москву» Валерий Юрченко.

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