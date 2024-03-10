Атаки хуситов привели к буму перевозок по железным дорогам России

Как в итоге увеличились показатели?

Из-за атак хуситов по судам в Красном море увеличился спрос на перевозки грузов по железным дорогам России. Об этом сообщила газета Financial Times.

Так, по информации фирмы DHL, запросы на перевозку товаров по российским железным дорогам выросли на 40% после того, как в декабре 2023 года контейнеровозы стали направлять по маршруту вокруг мыса Доброй Надежды. Он, как отмечается, на восемь тысяч километров длиннее и на 14 дней дольше.

Подавляющее число грузов движется через территорию России, отметили в DHL. Представители компании RailGate Europe указали на то, что в 2024-м спрос на грузоперевозки по железным дорогам был в среднем на 25-35% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в РЖД анонсировали запуск полностью беспилотного поезда.