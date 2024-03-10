Стабильность — признак мастерства: Сталлоне снова признали худшим актером года

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 28 0

Меган Фокс и Сильвестра Сталлоне признали худшими актерами 2023 года

Стабильность — признак мастерства: Сталлоне снова признали худшим актером года

Фото: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero

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При этом «отличилась» и Меган Фокс.

Сильвестр Сталлоне определенно является любимчиком членов жюри антипремии «Золотая малина». За свою карьеру он был номинирован на нее целых 31 раз.

В 1990 году его признали худшим актером десятилетия, а в 2000 году — худшим актером ХХ века. Недавно Сталлоне дополнил свою коллекцию наград 12-й статуэткой.

В 2024 году его фильм «Неудержимые-4» получил рекордное количество номинаций на «Золотую малину» — семь. При этом два антиприза достались самому Сталлоне и Меган Фокс как худшему актеру и актрисе второго плана соответственно.

Фокс также была признана худшей актрисой в главной роли за фильм «Джонни и Клайд». На главный приз — худший фильм года — претендовали несколько проектов.

Это «Неудержимые-4», «Экзорцист: верующий», «Мег-2: Бездна», «Шазам! Ярость богов» и британский ужастик «Винни-Пух: кровь и мед». Победу одержал последний, который также получил еще четыре награды на «Золотой малине».

Ранее 5-tv.ru писал о том, какой фильм станет триумфатором «Оскара».

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