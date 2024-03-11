Выгорело все: в чем причина крупного пожара в ангаре под Петербургом
Причиной крупного пожара в ангаре под Петербургом может быть замыкание
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein; 5-tv.ru
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В результате происшествия есть пострадавшие.
Почти 14 часов понадобилось, чтобы потушить пожар на мебельном складе под Петербургом.
Огонь охватил тысячу квадратных метров, произошло обрушение кровли.
В результате ЧП пострадали два человека, но госпитализация им не потребовалась. Помощь оказали на месте.
Следователи продолжают выяснять причины возгорания. По одной из версий все произошло из-за короткого замыкания.
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