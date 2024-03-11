СМИ узнали о новых санкциях Евросоюза в отношении России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 32 0

Euobserver: послы Евросоюза планируют согласовать санкции против России 13 марта

СМИ узнали о новых санкциях Евросоюза в отношении России

Фото: OLIVIER MATTHYS / ТАСС

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Ожидается, что западные страны согласуют новые ограничения в ближайшие дни.

Послы стран Евросоюза планируют согласовать новые санкции в отношении России 13 марта. Об этом стало известно порталу EUObserver.

По данным СМИ, западные союзники намерены прийти к соглашению по новым ограничениям в Брюсселе через два дня.

Между тем очередной 13-й пакет санкций против России страны Евросоюза приняли 23 февраля. Список пополнили 27 организаций, а также 194 юридических и физических лица.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз предложит новые санкции в отношении 35 физических и двух юридических лиц России.

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