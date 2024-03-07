Евросоюз планирует ввести санкции против 37 российских лиц

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Евгения Романова
Евгения Романова 22 0

Bloomberg: ЕС предложит ввести санкции против 35 физлиц из-за смерти Навального*

Евросоюз планирует ввести санкции против 37 российских лиц

Фото: www.globallookpress.com / Petro Poroshenko

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Тема:
Умер Алексей Навальный*

Власти России не раз отмечали, что ограничения со стороны Запада не работают.

Европейский союз предложит новые санкции в отношении 35 физических и двух юридических лиц России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект Брюсселя.

«Ограничительные меры будут касаться 35 физических и двух юридических лиц, согласно проекту предложения», — говорится в публикации.

Уточняется, что новые санкции будут вводиться в связи со смертью российского блогера Алексея Навального*.

Навальный умер 16 февраля в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). Он почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. Медики констатировали смерть. Его похоронили на Борисовском кладбище в Москве.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непозволительными обвинения России в смерти Навального, звучащие из уст представителей стран Запада. Кроме того, соответствующие обвинения со стороны вдовы блогера Юлии официальный представитель Кремля назвал «голословными» и «хамскими».

Следует отметить, что очередной 13-й пакет санкций против России страны Евросоюза приняли 23 февраля. Список пополнили 27 организаций, а также 194 юридических и физических лица.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. США, страны ЕС и НАТО вместе с Украиной решили, что миротворческая миссия якобы является вторжением. Однако главные цели СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций Евросоюза против России. Ограничения наложили на 106 физических лиц.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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