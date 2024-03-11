Худеем правильно: тренер развеяла главный миф о борьбе с «пивным животиком»

Для борьбы с лишним весом мало одних упражнений. Занятия спортом, безусловно, важны, но есть и другие рекомендации.

Существует довольно много мифов о похудении. Например, один из них гласит, что если человек занимается спортом, то может абсолютно не ограничивать себя в еде. Такой подход может нанести серьезный вред здоровью.

О том, как привести себя в форму без вреда для здоровья, рассказала NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По словам специалиста, «пивной живот» — это висцеральный жир, он окружает внутренние органы. Чтобы избавиться от него, просто упражнений недостаточно.

«Сомнительно полагать, что упражнения на пресс уберут пивной живот. Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки. Это немаловажно», — сказала Волынкина.

Ранее тренер заявляла, что лучше всего с лишним весом справляются многосоставные упражнения. К ним относятся приседания, становая тяга, выпады, жим лежа, планка и отжимания. При их выполнении работают несколько групп мышц и суставов.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах со здоровьем, которые может спровоцировать лишний вес.