Худеем правильно: тренер развеяла главный миф о борьбе с «пивным животиком»

|
Тамара Сторожева
Тамара Сторожева 33 0

Тренер Волынкина: здоровый сон и режим питания помогут в борьбе с лишним весом

Худеем правильно: тренер развеяла главный миф о борьбе с «пивным животиком»

Фото: www.globallookpress.com / Liz Gregg

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Для борьбы с лишним весом мало одних упражнений. Занятия спортом, безусловно, важны, но есть и другие рекомендации.

Существует довольно много мифов о похудении. Например, один из них гласит, что если человек занимается спортом, то может абсолютно не ограничивать себя в еде. Такой подход может нанести серьезный вред здоровью.

О том, как привести себя в форму без вреда для здоровья, рассказала NEWS.ru спортивный тренер Мария Волынкина. По словам специалиста, «пивной живот» — это висцеральный жир, он окружает внутренние органы. Чтобы избавиться от него, просто упражнений недостаточно.

«Сомнительно полагать, что упражнения на пресс уберут пивной живот. Помимо упражнений нужно соблюдать режим питания: увеличить белок и снизить углеводы, и продолжительность сна семь-восемь часов в сутки. Это немаловажно», — сказала Волынкина.

Ранее тренер заявляла, что лучше всего с лишним весом справляются многосоставные упражнения. К ним относятся приседания, становая тяга, выпады, жим лежа, планка и отжимания. При их выполнении работают несколько групп мышц и суставов.

Ранее 5-tv.ru писал о проблемах со здоровьем, которые может спровоцировать лишний вес.

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.63
-0.12 99.13
0.25
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

20:30
«Уходила со сцены со слезами»: Anna Asti внезапно объявила о переносе концертов
20:29
Снимите одежду и молчите: врач назвала ошибки при измерении давления
20:25
Пять человек оказались под завалами после удара ВСУ по Макеевке
20:14
Российские штурмовики зачищают позиции ВСУ в районе Приютного
20:01
«Каждая четвертая женщина страдает»: как навсегда избавиться от молочницы
19:49
Сальдо сообщил о подрыве буксира ВСУ в русле Днепра

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
Заметают следы: агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции»
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок