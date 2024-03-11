Россия ответила на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 108 0

Российская сторона считает, что к вопросу нужно подойти комплексно.

Россия ответила на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Предложение Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми следует рассматривать в общем контексте военно-политических реалий. Об этом заявили в МИД России, комментируя РБК инициативу китайской стороны.

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

В МИД отметили, что идея требует комплексного подхода, исходя из резкого обострения отношений между ядерными державами, участвующими в «ядерной пятерке». Россия, в частности, отдает приоритет тем мерам, которые направлены на реальное ослабление конфронтации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, власти Штатов должны наладить мирные отношения с Россией, чтобы не допустить глобального конфликта.

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре между тем указала Западу на риск ядерной войны из-за действий на Украине.

-2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.75
0.41 98.88
0.68
Какой вы блин на Масленицу по знаку зодиака — шуточный гороскоп

Последние новости

17:25
На автодроме «Игора Драйв» завершились состязания за Кубок Igora Drive Ice Drift
17:23
«Нона» в бою: позиции ВСУ на купянском направлении громит российская артиллерия
17:08
«Поездка вернула меня к истокам»: оконфузившаяся Бузова дала волю эмоциям
17:00
Путин распространил выплаты при гибели в СВО на гражданский персонал Минобороны
16:56
Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ»
16:41
В России впервые арестовали гражданина Южной Кореи за шпионаж

Сейчас читают

Воодушевляющая победа Трампа. Чем ответит «глубинное государство»?
«Она еще была жива»: Запашный опубликовал видео последних минут жизни 22-летней эквилибристки Морозовой
Страшная история «отеля-убийцы» Сесil: как на самом деле умирала 21-летняя Элиза Лэм
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок