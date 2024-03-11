Россия ответила на идею Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми

Предложение Китая закрепить неприменение ядерного оружия первыми следует рассматривать в общем контексте военно-политических реалий. Об этом заявили в МИД России, комментируя РБК инициативу китайской стороны.

«Выдвинутое китайскими партнерами предложение относится к тому разряду идей, которые необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий и во взаимосвязи с другими значимыми факторами, влияющими на международную безопасность и стратегическую стабильность», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

В МИД отметили, что идея требует комплексного подхода, исходя из резкого обострения отношений между ядерными державами, участвующими в «ядерной пятерке». Россия, в частности, отдает приоритет тем мерам, которые направлены на реальное ослабление конфронтации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам подполковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, власти Штатов должны наладить мирные отношения с Россией, чтобы не допустить глобального конфликта.

Координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре между тем указала Западу на риск ядерной войны из-за действий на Украине.