«Полное безумие»: в США предложили новый вариант отношений с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 65 0

Офицер Дэвис: США необходимо наладить мирные отношения с Россией

«Полное безумие»: в США предложили новый вариант отношений с Россией

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Американский офицер в отставке призвал свое правительство перестать разжигать глобальный конфликт.

Власти США должны наладить мирные отношения с Россией, чтобы не допустить глобального конфликта. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

«Мы должны работать с Россией, чтобы сохранить мир, а не создавать конфликт, который может перерасти в ядерный. Толкать США против собственных интересов — полное безумие», — подчеркнул он.

Дэвис добавил, что очередной пакет американской помощи Украине не даст результата, и признался, что не понимает, почему Вашингтон столь озабочен поддержкой Киева.

Отставной американский военный еще в апреле прошлого года предрек крах украинской армии в случае попытки контрнаступления. По словам Дэвиса, Украина израсходует в атаке последние оставшиеся силы, а весь мобилизационный резерв она уже «выскребла».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что координатор политики и исследований Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) Алисия Сандерс-Закре указала Западу на риск ядерной войны из-за действий на Украине.

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«Полное безумие»: в США предложили новый вариант отношений с Россией

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