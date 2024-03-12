История Золушки? Как Лола из домработницы превратилась в PR-директора Волочковой

Многих интересует, как женщина смогла добиться этого.

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова продолжает радовать своих подписчиков, выкладывая фото и видео, приоткрывающие «завесу» личной жизни артистки. На этот она похвасталась перед аудиторией новым комплектом домашней одежды — милой бирюзовой пижамой, состоящей из свободных шорт и футболки.

Обновку для нее нашла ее личный ассистент и PR-директор Лолита Саидова, которая на протяжении долгого времени была домработницей в особняке танцовщицы. Кадрами с ней экс-прима Большого театра делится периодически, подчеркивая, что этот человек для нее важен.

Однако новое видео стало особенным: на нем многие фанаты рассмотрели признаки того, что Лола якобы в очередной раз беременна. Подписчики Волочковой не раз предостерегали танцовщицу, что ее домработница может использовать свою начальницу ради достижения корыстных целей.

Так ли это на самом деле? Или же в данном случае речь, скорее, идет об «истории Золушки»?

Стать королевой

Instagram* / volochkova_art

Почти каждая девочка в своей жизни хотя бы раз мечтала стать принцессой, чтобы ненадолго окунуться в мир красоты, богатства и шикарных пиршеств. И пусть волшебных историй в реальном мире не существует, порой чудеса все же случаются.

Так, однажды в сказку попала и Лолита Саидова — сперва домработница, помогающая с уборкой и готовкой, а теперь PR-менеджер и близкая подруга примы. Странная история «становления» загадочной женщины до сих заставляет поклонников звезды балета сомневаться в истинных намерениях Лолы.

Новая «Золушка»

Instagram* / volochkova_art

Появилась она почти что из ниоткуда — о Саидовой мало что известно. Сперва она была простой домработницей Волочковой, которая помогала балерине, постоянно разъезжающей по гастролям, праздникам и выступлениям.

Вполне естественно, что артистка обратилась за помощью к человеку, который мог бы следить за тем, чтобы в шикарном особняке всегда было чисто и уютно, а на плите стояла домашняя, только приготовленная еда. Требовалась помощь и с дочкой Ариадной от бизнесмена Игоря Вдовина, которая раньше жила вместе со звездной родительницей.

Однако впускать в дом чужого человека было волнительно. Тем более из-за случаев, о которых артистка неоднократно рассказывала.

Например, предыдущая домработница постоянно пользовалась добротой Волочковой. Женщина воровала еду знаменитости, а также несколько раз крала вещи.

Но все же Анастасия решила рискнуть и, видимо, не прогадала — Лолита работает с ней уже больше восьми лет. По дому стал помогать и супруг женщины Рустам.

Полный дом детей

Как было сказано, бывшая звезда Большого театра давно живет в своем шикарном особняке совсем одна. Уже совершеннолетняя Ариадна не хочет общаться со скандальной матерью и предпочитает общество отца и мачехи.

Вполне логично, что популярной танцовщице вне камер могло быть очень одиноко. Возможно, именно поэтому Волочкова в свое время решила приютить у себя не только пару из Таджикистана, но и их родственников.

Появились в особняке примы и дети. У Рустама и Лолиты за время проживания и работы у балерины на свет родилось трое малышей, которых Анастасия искренне любит.

Когда пара начала трудиться у звезды, популярная артистка выделила им домик на своем загородном приусадебном участке.

«Лола появилась в моем доме вместе с мужем Рустамом семь лет назад. Я сразу почувствовала, что мы близкие по духу люди. Я предоставила им свой дом для персонала. Там сделали для ребят ремонт, у них все аккуратно и чисто. Эти люди завоевали мое доверие, они добропорядочные, проверены на честности. Они всегда рядом со мной. Трудятся порой по 24 часа в стуки. У них сейчас, как они шутят, режим по-волочковски. У них трое детей — Фарахноз, Фариза и Хайом», — рассказывала балерина в беседе с Teleprogramma.pro.

Около пяти лет назад к счастливому семейству присоединилась родная сестра Рустама, чтобы начать помогать Лоле. Чуть позже и она родила сына. После приехала и вторая сестра мужчины, которая родила дочку.

«У нас целый детский сад. Я уважаю этих ребят. Мы можем разделять одно пространство. Частенько сидим на веранде, пьем кофе или чай. Лола знает обо мне все. У нас нет секретов друг от друга», — признавалась Волочкова.

«Из грязи в князи»

Instagram* / volochkova_art

Но Лолита Саидова не осталась простой домработницей. Своей честностью, ответственностью и трудолюбием она смогла завоевать доверие балерины, которая решила ее значительно повысить.

Женщина проявила себя как надежный и верный человек, стала «правой рукой» звезды — Волочкова назначила Лолу PR-директором. Раньше эту должность занимала крестница артистки, Элиза, но ей быстро наскучила работа.

От мытья полов и готовки еды Лолита перешла к более серьезным обязанностям, требующим большой внимательности. В ее руки попал рабочий телефон артистки.

И именно эта женщина смогла «разгрести» 258 сообщений, среди которых нашлись действительно выгодные предложения. Их звезда могла бы упустить из-за недобросовестных менеджеров.

Теперь Саидова сопровождает знаменитость на мероприятиях, часто появляется на фотографиях с ней, помогает с организацией мероприятий.

«Лолочка теперь как королева, и она это ценит. У меня были люди в жизни, которым я делала добро. Они свешивали ноги мне на шею и думали, что все это должное. А Лола с Рустамом — это люди, которые ценят то добро, которое я осуществляю», — объясняла Волочкова.

Знаменитость как-то раз упомянула, что теперь Лола зарабатывает намного больше, чем ее муж Рустам.

«Я вчера посмеялась уже и Рустаму сказала, что твоя жена зарабатывает больше чем ты», — делилась танцовщица.

Сохранение обязанностей

Примечательно, что Саидова, несмотря на то, что стала личной ассистенткой балерины, не до конца попрощалась с уборкой и помощью Анастасии по дому. Она продолжает наводить порядок в большом особняке именитой танцовщицы и, кажется, только рада в лишний раз помочь своей «начальнице».

«Лоле ничто не мешает наводить порядок в доме, но я ее спрашиваю, не напрягает ли ее вот эта движуха, которая связана с моей работой. Она говорит, нет, мне даже очень нравится. Она в движении, все хорошо, так она деньги зарабатывает», — рассказала артистка балета.

Недоверие фанатов

К сожалению, завоевать сердца фанатов примы у Саидовой получается с трудом — звезда очень часто выкладывает фотографии с женщиной, однако позитивом со стороны подписчиков они встречаются редко. Под последним опубликованным видео Волочковой даже пришлось «отключить» комментарии, чтобы лишить общественность возможности негативно высказаться под постом.

Многие поклонники уверены, что «проворные супруги» лишь пользуются наивностью и добротой звезды, даже «поощряя» известную любовь танцовщицы к алкогольным напиткам ради собственной выгоды. «Карьерный рост» кажется многим подозрительным.

Вызвал вопросы также и случай, когда Лола со всей своей семьей отправилась к маме балерины в Санкт-Петербург, пока сама Анастасия отдыхала в жарких странах. Тогда фанаты попытались предупредить Волочкову, что она слишком близко подпускает к себе женщину.

Однако артистка остается непреклонна — она доверяет своей помощнице и только рада, что ее родительницу навестили. Рано или поздно Лолите все же пришлось постоять за себя, чтобы утихомирить злых комментаторов.

После повышения ее стали обвинять в злоупотреблении добрым отношением Волочковой и даже воровстве — якобы женщина пользуется деньгами танцовщицы и поэтому смогла приобрести себе дачу в Тверской области и участок на Новорижском шоссе для постройки дома.

В эфире телепрограммы на федеральном канале Саидова не стала отрицать покупки, однако отметила, что получает достойную зарплату и ежемесячную премию. Кроме того, зарабатывает и ее муж Рустам. Семья вполне может позволить себе приобрести недвижимость. Защитила Лолу и сама Волочкова, лишний раз подчеркнув, что они — лучшие подруги.

«Лола, на самом деле, привнесла мне большое количество денег. И да, за счет моего имени я зарабатываю деньги, и да, Лола мне помогает. Что плохого?» — возмутилась Волочкова.

Самый близкий человек

Instagram* / volochkova_art

Анастасия действительно старается защищать свою помощницу, потому что искренне считает ее самым дорогим и близким человеком, который ценит и оберегает. Она отмечает между ними связь, глубокую привязанность и доверие, которое проверено большим сроком времени.

«Лола и Рустам — это члены моей семьи, это не домохозяюшка и ее муж, который тоже работает у меня дома. Это люди, которые реально проверены на всем: на деньгах, на добропорядочности», — сказала однажды Волочкова.

Балерина с большой радостью принимает у себя целую семью — она ни разу не пожалела о своем выборе, о чем говорит постоянно. Прошлым летом Настя даже провожала подросшую дочку Лолы на линейку в честь Дня знаний.

Лолита Саидова заменила Анастасии Волочковой семью, став для нее подругой, помощницей и просто близким человеком, который скрашивает одиночество звезды. Сама она со временем очень изменилась: набралась лоска, красиво изменила цвет волос, стала следить за фигурой. Порой некоторые отмечают, что менеджер Анастасии стала выглядеть намного краше, чем сама знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли помощница Лола подсидеть Волочкову.

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