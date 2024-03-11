Писала не Кейт? Опубликовавшая странное семейное фото Миддлтон оставила загадочное послание в соцсетях

Принцесса Уэльская впервые вышла на связь спустя недели реабилитации после перенесенного вмешательства. Всего один снимок Кейт Миддлтон окончательно вверг британцев в недоумение.

История с госпитализацией принцессы Уэльской и будущей королевы-консорта Кейт Миддлтон приобретает все более странные черты. В деле с выпиской и последующими фото появились новые факты, вызывающие все большее недоумение.

Спустя всего несколько суток после того, как Кейт засекли в машине своей матери сразу после выписки, супруга принца Уильяма на время ушла в тень. По предварительной информации, Миддлтон выписали из больницы 29 января спустя два с небольшим месяца после реабилитации. Восстанавливать свои силы супруга Уильяма предпочла в особняке «Аделаида».

Длительное отсутствие Кейт породило ряд слухов в социальных сетях: писали, что состояние здоровья Миддлтон оставляет желать лучшего, вплоть чуть ли не до комы, а на фоне имеющихся проблем со здоровьем у Кейт и Уильяма возник разлад.

Reuters / Prince of Wales Kensington Palac

Чтобы раз и навсегда поставить точку в множащихся на глазах слухах, Миддлтон опубликовала свежее фото с детьми. В кадре принцесса предстала улыбающейся и очень счастливой, а знаменитую маму со всех сторон обнимали дочь и сыновья. В подписи к фото Кейт публично поблагодарила верноподданных за помощь и поддержку в столь непростое время и подчеркнула, что совсем скоро планирует вернуться к прямым обязанностям, возложенным на нее королевской семьей.

Спустя всего час после публикации фото в британской прессе стали множиться предположения, что снимок с Кейт и детьми — старый. Особо внимательные рассмотрели в кадре некоторые детали, возможно, указывающие на то, что снимок был сделан либо очень давно, либо и вовсе с помощью искусственного интеллекта. Видимо, таким образом Кенсингтонский дворец пытался успокоить публику на фоне безумных слухов о состоянии принцессы. Однако эффект оказался противоположным.

Стоило лишь британцам обнаружить на пальце Кейт отсутствие обручального кольца, как фото тут же спровоцировало переполох. Обеспокоенные комментаторы тут же бросились писать, что Миддлтон находится в шаге от развода с Уильямом, что и привело к тому, что принцесса решила снять украшение. В совокупности с другими нюансами и деталями представившаяся картина выглядела, как минимум, странно.

Peter Nicholls / ТАСС

Не выдержав напора и объема множащихся слухов, Миддлтон вышла на связь в социальных сетях и опубликовала странное послание, в котором случайно проговорилась, что счастливый снимок с изображением матери и детей был ничем иным, как фотошопом.

«Как и многие фотографы-любители, иногда я экспериментирую с редактированием. Я хотела бы извиниться за всю неразбериху, которую вызвала наша семейная фотография, опубликованная вчера. Надеюсь, все, кто отмечал этот праздник, прекрасно провели День матери. Кэтрин», — написала она.

Таким образом, супруга принца Гарри официально подтвердила — фото абсолютно настоящее, но есть нюанс. Этот факт еще больше раззадорил преданных поклонников семьи во всем мире. Подписчикам герцогини не ясно, почему она не могла записать видеообращение или выложить картинку, которая подтверждает актуальность снимка. Они также считают, что текстовое обращение только укрепило теорию о том, что фотография с детьми, приуроченная ко Дню матери, — фейк.

Еще больше подозрений вызывает тот факт, что Миддлтон впервые обратилась к верноподанным через социальные сети. Еще пару лет назад принцесса Уэльская вела беседы с британцами на официальных встречах только лично, а микроблог использовала как официальную платформу для отчетов.

В свою очередь, в Кенсингтонском дворце комментировать скандал, возникший на фоне публикации неоднозначных фото, внезапно отказались, не озвучив даже причины.

Что известно об операции Кейт Миддлтон?

www.globallookpress.com / Krystian Dobuszynski

Журналистам британских СМИ удалось выяснить, что в январе будущая королева-консорт Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Вместе с детьми и супругом, принцем Уильямом, Миддлтон отправилась отдыхать в поместье Сандрингем в Норфолке, где сейчас также находится король Карл III. В официальном заявлении представители дворца подчеркивали, что принцесса не вернется к обязательствам до Пасхи.

Отмечается, что 42-летнюю принцессу выписали 12 дней назад из лондонской клиники, где она провела почти две недели. О характере операции ничего неизвестно, но источники отмечают, что она не была связана с раком.

«Восстановление Кэтрин проходит хорошо. Она с нетерпением ждала смены обстановки. Теперь она отдыхает в Норфолке, пока дети выпускают пар вместе с Уильямом», — говорит инсайдер.

Миддлтон была госпитализирована в одну из лондонских клиник 16 января. В тот же день ее прооперировали.

Официально хирургическое вмешательство назвали плановым, о характере недуга принцессы предпочли умолчать. В ближайшее время она не будет принимать участие в публичных мероприятиях и встречах. Единственный вопрос, который так и оставался невыясненным — почему при вмешательстве на брюшную полость при выписке Миддлтон на носу «красовался» огромный пластырь как после ринопластики? Ответа на свой вопрос общественность так и не услышала.

www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Пропадали и до Кейт: чье исчезновение из королевских особ вызывало вопросы

Эдвард V и герцог Ричард Йоркский

Перед тем как Ричард III вступил на престол, на его пути находился лишь один человек — его племянник Эдвард V, которому было всего 12 лет. Конечно, в таком возрасте Эдвард V не был готов управлять страной и взять на себя ответственность за корону, оставленную ему отцом Эдвардом IV, который поручил своему брату Ричарду быть покровителем мальчика до того, как он станет совершеннолетним.

Однако дядя не собирался отдавать трон и заключил ребенка в Лондонский Тауэр вместе с младшим братом Ричардом Йоркским. Затем Ричард III объявил, что брак Эдварда IV не был законным, следовательно, его наследники незаконнорожденные.

Ричард III захватил трон, а два мальчика исчезли со страниц истории. Хотя в 17-м веке рабочими, ремонтирующими Тауэр, были обнаружены останки двух детей, никогда не было доказано, что они принадлежат тем самым мальчикам.

Гароль II Говиндсон

Хотя Гарольд II, вероятно, принял самую знаменитую смерть среди всех английских монархов в истории, местонахождение его последнего пристанища не известно.

Гарольд II вступил на трон в 1066 году. В тот же год Вильгельм Завоеватель направил армию нормандских захватчиков в Англию. Армии противников столкнулись в битве при Гастенгсе в октябре того же года. Ожесточенный бой длился несколько часов и закончился победой нормандцев. Гарольд был схвачен и, согласно легенде, заколот мечом. Его тело было расчленено.

Хотя место гибели Гарольда II известно историкам, они спорят над тем, что произошло после. Согласно одной из версий, Вильгельм тайно захоронил тело Гарольда, хотя мать убитого предлагала деньги, чтобы ей отдали тело сына.

Генрих I

Когда король Генрих VIII организовал кампанию против католичества, он захватил монастырские земли и разрушил монастыри. В ходе набегов они разорили и разрушили склепы с останками прежних монархов, в том числе была уничтожена могила Генриха I.

Генрих I — младший сын Вильгельма Завоевателя, он продержался на престоле около 30 лет — с 1106 по 1135 годы. Хотя Генрих I был коронован в 1100 году, его право на престол оспаривалось старшим братом Робертом, который в это время был на войне. Генрих I готов был откупиться от Роберта, однако между двумя наследниками престола произошел очередной конфликт, который был окончательно разрешен лишь в 1106 году, когда Роберт потерпел поражение в битве с братом и оказался в заточении на всю оставшуюся жизнь.

Генрих I большую часть времени проводил за пределами Англии, часто приезжал в Нормандию. Для того чтобы страна была под управлением во время его отсутствия, Генрих I поручил многие дела кабинету чиновников, самой важной задачей которых было собирать налоги.

После смерти сына у Генриха I осталась наследница — его дочь, которая после смерти отца в 1135 году должна была занять его трон. Однако английское дворянство не захотело иметь во главе государства женщину, началась гражданская война.

Ранее 5-tv.ru писал, что агентства Reuters и AFP в спешке удалили фото Миддлтон «после операции».