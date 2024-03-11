Зловещее «послание»: Елисейский дворец планирует отложить визит Макрона на Украину из-за инцидента в Одессе

Во Франции испугались за безопасность главы государства.

Дата посещения Украины президентом Франции Эммануэлем Макроном может измениться. Об этом сообщает газета La Tribune со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что в Париже «очень серьезно» отнеслись к инциденту от 6 марта, когда ракета упала «менее чем в 500 метрах от порта Одессы». Там в это время находились премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

По данным газеты, в Елисейском дворце восприняли это как «послание». При этом подчеркивается, что Макрон не отказывается от визита на Украину, но пройдет он не в те сроки, «на которые рассчитывали соответствующие ведомства».

Также сообщается, что к Макрону во время грядущей поездки могут присоединиться лидеры стран Балтии, Великобритании, Нидерландов, Румынии и Чехии.

Визит ранее в Telegram-канале анонсировал Зеленский. Макрон уже не в первый раз откладывает поездку на Украину: в феврале он отказался от этой идеи из «соображений безопасности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция создает альянс европейских стран, готовых отправить своих военных на Украину.