Франция создает альянс для отправки войск на Украину: какие страны готовы?

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Евгения Романова
Евгения Романова 151 0

Politico: Франция собирает страны ЕС в альянс для отправки войск на Украину

Франция создает альянс для отправки войск на Украину: какие страны готовы?

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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Тема:
Спецоперация

Эта резонансная тема заставила государства задуматься, смогут ли они переступить «красную линию». Кто уже готов пойти на это?

Франция создает альянс европейских стран, готовых отправить своих военных на Украину. Об этом пишет Politico.

«Франция создает альянс стран, готовых потенциально отправить западных военнослужащих на Украину, и тем самым углубляет свое противостояние с более осторожным Берлином», — говорится в публикации.

Большинство стран Евросоюза, включая Германию, Чехию и Польшу, заявили, что таких планов нет. При этом Эстония, Латвия и Литва более открыты для этой недели.

Слова Макрона вызвали огромный резонанс: большинство лидеров стран Запада и НАТО поспешили заявить о своем несогласии с мнением французского президента, а его самого обвинили в опрометчивости и необдуманности высказываний.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич не исключил отправку западных военных в зону конфликта на Украине. На заседании Сербской прогрессивной партии политик напомнил: когда впервые упоминались западные танки и самолеты на Украине, «многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло». Так может случиться и с войсками, считает Вучич.

Прежде Минобороны Польши отвергло возможность отправки войск на Украину. При этом Варшава заявила о намерении продолжать поддерживать киевский режим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, рискнет ли Европа переступить «красную линию» и отправить военных в Незалежную.

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