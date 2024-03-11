Умер актер из сериалов «Хозяйка тайги» и «Русские деньги» Олег Рябцов

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 50 0

Актер Олег Рябцов умер на 85-м году жизни

Умер актер из сериалов «Хозяйка тайги» и «Русские деньги» Олег Рябцов

Фото: © РИА Новости / Алексей Курбатов

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Артисту было 84 года.

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Рябцов. О смерти звезды сообщил Кинешемский драматический театр им. А. Н. Островского в социальной сети «ВКонтакте».

Рябцов родом из города Иваново. В Ивановском областном драматическом театре он и начал творческую карьеру.

В Кинешемском драматическом театре артист служил с 1985 года. Именно там знаменитость сыграл около 100 ролей.

Им, по признанию критиков и зрителей, были созданы поистине гениальные образы в спектаклях по пьесам Чехова, Мольера, Островского и Шекспира.

«Олег Игнатьевич завершил свою работу в театре в 2018 году. Он всегда пользовался заслуженным уважением и искренней любовью коллег и зрителей. Память о нем навечно сохранится в сердцах кинешемских театралов», — говорится в сообщении театра.

Рябцова можно увидеть в двух сериалах — «Русские деньги» (2006) и «Хозяйка тайги» (2009). Информация о дате и времени церемонии прощания появится позже.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов.

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