Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Причины смерти спортсмена пока не раскрываются.

Умер трехкратный призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Диомидов

Фото: Преображенский Сергей / ТАСС

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Умер трехкратный призер Олимпийских игр и заслуженный тренер РСФСР по спортивной гимнастике Сергей Диомидов, ему было 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

«Имя выдающегося российского гимнаста Сергея Диомидова золотыми буквами вписано в историю российского спорта. Федерация спортивной гимнастики России выражает соболезнования родными близким Сергея Викторовича Диомидова», — говорится в заявлении.

Причины смерти Диомидова пока не раскрываются. Информация о прощании будет опубликована позднее.

Диомидов родился 9 июля 1943 года в городе Туркуле Каракалпакской АССР, Узбекской ССР. Уже во время учебы в школе он увлекся спортивной гимнастикой и в 16 лет выполнил норматив мастера спорта.

Он продолжал заниматься гимнастикой и в армии после окончания школы. В период с 1956 по 1967 год Диомидов тренировался у Роберта Саркисова в Ташкенте.

В 1964 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве. Четыре года спустя он снова завоевал серебро в командном первенстве, а также бронзу в опорных прыжках.

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