В Кремле оценили слова Папы Римского о «белом флаге» Украины: «Широкий контекст»

Песков: Папа Римский выступил за переговоры, говоря о белом флаге Украины
Фото: Reuters / GUGLIELMO MANGIAPANE
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Понтифик ранее заявил, что проигрывающая в украинском конфликте сторона должна осмелеть и начать переговоры.
В Кремле прокомментировали слова Папы Римского Франциска, который заявил о «белом флаге» для Украины в конфликте с Россией. Об этом с журналистами пообщался представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне Папа Римский заявил, что проигрывающая в украинском конфликте сторона должна осмелеть и начать переговоры. Так он ответил на вопрос о капитуляции, о которой в последнее время «говорят на Украине».
В Кремле считают, что понтифик говорил именно о переговорах. Песков отметил, что Россия неоднократно говорила о готовности вести диалог, однако именно Украина процесс заблокировала, в том числе на законодательном уровне.
«Насколько я понимаю, в высказываниях понтифика был более широкий контекст. Но в целом ту мысль, о которой он говорил, конечно, вполне можно понять — он высказывался в пользу переговоров. Вы знаете, что и [президент России Владимир] Путин неоднократно говорил о нашей готовности и открытости решать наши проблемы путем переговоров, и это предпочтительный путь», — сказал Песков.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский по-хамски ответил Папе Римскому. высказывания понтифика лидер киевского режима назвал «виртуальным посредничеством».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кроется за словами Папы Римского о «белом флаге» Украины.
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